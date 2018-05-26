«Вони — ангели!» — наполягала, демонструючи клубні шалики, група уболівальників французького «Ліона», яку ми зустріли на Хрещатику. Їхні кумири й справді виявилися найкращими, бо за кілька годин професіонально розібралися із суперницями на смарагдовому газоні стадіону імені Валерія Лобановського. І хоча не вдалося знайти наших знайомців серед майже п’ятнадцяти тисяч глядачів, після закінчення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд, в якому «Ліон» у додатковий час не залишив шансів німецькому «Вольсбургові» — 4:1, напевне можемо стверджувати, що у французьких футболісток, які втретє поспіль виграли почесний трофей, залишаться найкращі враження від Києва. Втім, сподіваємося, позитивні емоції, попри поразку, викликатиме згадка про українську столицю й у тих, хто підтримував німецьких «вовчиць».

Отже, найважливіша частина великого фінального дійства — змагальна — стартувала у четвер матчем жіночих футбольних команд. А сьогодні на нас чекає головна футбольна подія травня — фінал найпрестижнішого європейського клубного турніру серед чоловічих команд. О 21:45 на НСК «Олімпійський» зійдуться іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».

Чинний володар трофея, який лідирує за прогнозами букмекерів, має надію зберегти кубок: для «вершкових», які цього сезону нічого не виграли вдома, цей матч — остання надія не залишитися без трофея. А «Ліверпуль» востаннє грав у фіналі ЛЧ одинадцять років тому і нині як ніколи спраглий до перемог. Між собою «Реал» та «Ліверпуль» провели на євроарені п’ять зустрічей. Наразі лідирують англійці: три перемоги проти двох в іспанців. Тож протистояння обіцяє бути цікавим. На відміну від букмекерів, українці, якщо вірити соцмережам, більше вірять у перемогу «червоних» і в тренерську харизму їхнього наставника. Чим завершиться нинішня дуель Зінедіна Зідана та Юргена Клоппа, дізнаємося зовсім скоро. А от про те, як Київ справляється з високою довірою європейської футбольної спільноти, вже можемо зробити певні висновки.

Щасливий квиток

Хоч як завершиться суботній поєдинок на «Олімпійському», перемогу, на думку Київського міського голови Віталія Кличка, здобуде саме українська столиця. «Знаю, що всі мери світу заздрять мені. А в мене є чудова можливість показати місто завдяки кращій грі світу», — з цими словами важко не погодитися. Адже перше враження можна справити лише раз, а Київ намагається зробити все можливе, щоб заохотити туристів повертатися ще й ще. Та й кияни чи українські вболівальники, які прагнуть побачити своїх кумирів, не повинні почуватися чужими і, не дай Боже, меншовартісними.

Як ми вже повідомляли, до фіналу облаштовано чотири фан-зони. Головна в самісінькому серці столиці — на Хрещатику. Серед чималої кількості різноманітних заходів на цій локації варто виокремити один найзірковіший. На футбольному полі, облаштованому просто посеред головної вулиці, вчора провели свій міні-турнір легенди Ліги чемпіонів, серед яких представлено команди зірок «Реала» та «Ліверпуля». Луїш Фігу, Роберто Карлос, Мічел Сальгадо, Дарвор Шукер, Стів Макманаман, Луїс Гарсія, Вітор Байя, Марсель Десаї, Руд Гулліт… Доторк до м’яча відомих на увесь світ ніг — це вже незабутнє враження. А багатьом вдалося отримати ще й автографи. Господарі турніру також не простачки — команда «Друзі Шевченка» з тренерами Віталієм та Володимиром Кличками на чолі.

Очікування справдилися

На фінал Ліги чемпіонів у Києві чекали майже 100 тисяч туристів, більшість з них прибуває через повітряні ворота саме в день фіналу. До столиці добиратимуться трансферами і мають намір повертатися до аеропортів відразу по закінченні гри. Та все-таки бути повністю відокремленим від українського сервісу в них не вийде. А в тих, хто завітав до міста заздалегідь, є чудова нагода побачити Київ у найкращу травневу пору, напередодні хоч і умовного, та дня народження, до якого все в столиці стає іншим.

Європейці відверто дивуються смачному та дешевому в столичних пабах і кафе. Справді, ціни, хоч і дещо відрізняються від звичних, та цілком прийнятні. А ресторатори обіцяють не наживатися на туристах. На відміну від власників готелів і хостелів, які виявилися не такими толерантними. Ще задовго до визначеного часу за одну ніч у звичайному хостелі в період з 25 по 27 травня правили по 2—3 тисячі гривень. Ціни у фешенебельніших місцях злетіли у десятки разів. Тож українським готельєрам вдалося вийти навіть за звичні межі — адже ціни під час проведення подібних заходів завжди зростають. Це нормальна практика, однак у всякого бізнесу має бути межа. Приміром, під час торішнього фіналу Ліги чемпіонів у Кардіффі ціна на проживання в деяких місцях зросла майже втридцятеро. Та наші примудрилися перевершити це «досягнення».

«Ми забронювали місця в готелі за півроку, бо вірили, що улюблений «Реал», за який вболіваємо, обов’язково вийде до фіналу, — розповіло подружжя з Мехіко в ефірі одного з українських телеканалів. — Та за кілька днів до вильоту нам повідомили, що броню скасовано. Тоді довелося скористатися гостинністю українців. Ми звернулися на ресурс, де ваші громадяни пропонували пожити у них безкоштовно. І тепер ми в Києві».

Варто зазначити, що цим людям простягнув руку допомоги один із відомих чиновників, проте і пересічні кияни не менш гостинні. Про феномен груп, які через соцмережі здивували уболівальників з усього світу, варто говорити на повен голос, адже така ініціатива через іноземні ЗМІ набула широкого розголосу в багатьох державах. Імідж врятовано!

Безпека понад усе

Команди — учасниці фіналу дісталися Києва через різні аеропорти. «Реал» прилетів у «Бориспіль», а «Ліверпуль» — на летовище імені Ігоря Сікорського (колишні «Жуляни»). Їх зустріли усміхнені прикордонники з розмальованими обличчями, а англійців — ще й українки з квітами та короваєм. Тим, хто вирішив підтримати своїх кумирів у чаші «Олімпійського», Київ також розкрив свої обійми. Та, на жаль, шоу (а фінал Ліги чемпіонів — це таки шоу) не обходиться без атрибутів часом сумнівних. Фани «Ліверу» галасливі, однак не агресивні. Там майже немає молоді, загалом 40—50-річні чоловіки, для яких це такий вид туризму, спосіб «відірватися», визнає один із найвідоміших футбольних арбітрів Любош Міхел. Саме така група, очевидно, увечері 24 травня вечеряла поблизу головної спортивної арени. І саме їх атакувала група з 20 хуліганів у масках.

Двох горе-нападників затримали, потерпілі претензій не мають, хоча й змушені були оборонятися столами та стільцями. З неофіційних джерел стало відомо, що серед нападників були фанати одного з київських футбольних клубів, від якого нині майже нічого не залишилося. Окрім, можливо, бажання помірятися глупством…

Правоохоронці визнають, що найбільше навантаження очікується під час супроводу фанатів Ліги чемпіонів УЄФА до НСК «Олімпійський». І наголошують: забезпечення публічного порядку під час фіналу Ліги чемпіонів залежить від злагодженої роботи всіх підрозділів. Маємо довести: Київ у грі!