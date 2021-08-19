А Президент мріє про проведення в нас Олімпійських ігор в осяжній перспективі

Українські спортсмени — переможці й призери XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо, які привезли 19 нагород, їхні тренери стали гостями Президента Володимира Зеленського.

«Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували», — наголосив Володимир Зеленський.

Нині держава опікується питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів. «Ви це відчуєте, — запевнив їх Президент. — Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна гідно підтримуватиме своїх великих спортсменів».

У вересні під час візиту в Україну президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха буде представлено національну програму розвитку спортивної інфраструктури. Володимир Зеленський дав волю почуттям і навіть дозволив собі помріяти, висловившись за проведення в майбутньому в Україні Олімпійських ігор: «У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше».

Глава держави порушив питання створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.

За високу оцінку виступів українських олімпійців слова вдячності сказав президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка: «Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми почули про ваше бачення підготовки до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та 2028-го в Лос-Анджелесі. Ми бачимо сьогодні інфраструктуру, ставлення до спорту, і це мотивує наших фахівців».

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт додав, що українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми, і запевнив, що керівництво українського спорту робитиме все для їхнього розв’язання: «Ви всі герої України. Тому що ви з тренерами зробили все можливе, щоб привезти 19 нагород. Повірте мені, це немало», — наголосив урядовець.

Чемпіон Олімпійських ігор-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк висловив подяку тренерам і наголосив, що національна олімпійська збірна в Токіо здобула на вісім медалей більше, ніж на попередній літній Олімпіаді, а це дуже добрий результат.

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року Станіслав Горуна відзначив роботу всіх, хто забезпечує українським спортсменам умови для виступів та здобуття медалей, повідомляє пресслужба ОПУ.

Під час зустрічі Володимир Зеленський вручив державні нагороди атлетам і їхнім тренерам.

Того самого дня в Міністерстві оборони відбулося урочисте зібрання армійських чемпіонів і призерів, що представляли нашу країну на XXXІІ літніх Олімпійських іграх у Токіо. Серед них старший лейтенант Жан Беленюк, старший сержант Олена Старікова, старший солдат Парвіз Насібов, працівники Збройних сил Анжеліка Терлюга, Анастасія Четверікова та Ірина Коляденко, капітан Олег Омельчук, солдат Станіслав Горуна, молодший сержант Ярослава Магучіх.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, на Олімпіаді в Токіо Україну представляли 60 атлетів зі Збройних сил. І саме вони здобули більшість олімпійських нагород до скарбнички національної збірної України — 10 із 19: золоту, чотири срібні і п’ять бронзових.

«Ви, військові спортсмени, перебуваєте на службі українському народові, який зазнає збройної агресії від Російської Федерації. Ви військовослужбовці, які гідно боронять спортивну честь держави. Наші воїни на передовій утримують висоти і позиції. Ви берете спортивні висоти і досягаєте нових чемпіонських результатів. На передовій і під час змагань ми робимо одну справу заради України», — цитує слова Андрія Тарана пресслужба Міноборони.

Очільник оборонного відомства нагадав, як тріумф нашої спортсменки намагалася використати на свою користь країна, атлети якої навіть не могли виступати під своїми прапорами: «Ми разом з вами засвоїли складні, але важливі уроки. Ви молоді, за якими майбутнє спорту, майбутнє нашої держави. У такий складний час нам потрібні ваші перемоги»,

Чемпіони й призери Олімпіади отримали від міністра відомчі нагороди й цінні подарунки.