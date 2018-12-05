Воїни, які свого часу пройшли службу в ЗСУ під час попередніх хвиль мобілізації, хто вже захищав Батьківщину на східних рубежах, охоплених сепаратизмом і втручанням держави-агресора, першими отримали повістки. Майже одразу після проголошення воєнного стану більшість із них почала збирати рюкзаки, не чекаючи виклику.
Обласні військові комісаріати відзначають значну кількість добровольців, яку можна порівняти з 2014 роком. Люди роблять свій вибір свідомо і вмотивовано. Певна відмінність полягає лише в тому, що тоді до підйому патріотизму додавалося, щиро кажучи, чимало хаосу й безладу. Натомість нині організація команд резервістів і підготовчих зборів кардинально відрізняється у кращий бік. Чітко, злагоджено й лаконічно. Кожен знає, що йому робити на своєму місці, куди бігти й чого очікувати.
Правовий режим воєнного стану передбачає зокрема уточнення завдань ЗСУ і сил територіальної оборони. Тривають організаційні заходи створення тероборони й непорушних запасів в областях, де введено воєнний стан. Розпочато цикл масштабних зборів з резервістами та військовозобов’язаними. Зокрема, заплановано проведення зборів як у складі бригад, так і у складі навчальних центрів. Передбачено, що всі зборові заходи мають завершитися до початку новорічних свят.
В областях, де запроваджено воєнний стан, передбачено масові збори з військовозобов’язаними територіальної оборони, під час яких буде проведено бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони для підготовки до захисту своїх областей.
Резервістів збирають на всіх полігонах. Хто прибув, освоюється в місцях розташування, хтось іще дістається. Прибулі разом з вояками регулярної армії готуються до вишколу. Деякі полігони працюють цілодобово. Як-от загальновійськовий полігон оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині.
За виконанням навчальних бойових завдань спостерігали не лише Президент Петро Порошенко, вище армійське керівництво України, а й командувач Сухопутних військ Збройних сил США в Європі Кристофер Каволі та командувач Сухопутних військ ЗС Канади Жан-Марк Лантьє.
На полігоні воїни проходять вишкіл в умовах, наближених до реальних бойових, опрацьовують знищення противника у різних видах бою із залученням підрозділів Повітряних сил ЗСУ, армійської авіації та підрозділів оперативного забезпечення.
«Відповідно до заходів воєнного стану ухвалено рішення скоротити період бойового злагодження та забезпечити своєчасну передислокацію військ на місця можливого удару з боку країни-агресора. Ідеться не лише про ділянки українсько-російського кордону, а й захист портів, узбережжя Азовського і Чорного морів, посилення протиповітряного захисту», — сказав Петро Порошенко.
Він і закордонні гості високо оцінили перебіг навчань, дисципліну й майстерність, бойовий вишкіл нової української армії. «Канада стоїть пліч-о-пліч з Україною. Наші збройні сили пишаються, що мають змогу працювати з вами, багато чого вчитися у вас і ділитися з вами власним досвідом», — сказав Жан-Марк Лантьє.
Підтвердив це й командувач Сухопутних військ США в Європі: «Маю приємність працювати із ЗСУ вже кілька років, і для мене дуже цікаво бачити розвиток вашої армії, високопрофесійних і багатофункціональних воїнів».
В Україні четвертий рік поспіль діють навчально-тренувальні місії JMTG-U та UNIFIER за участі американських та канадських інструкторів відповідно, повідомляє департамент прес-служби АП. Під час спільної бойової підготовки українці діляться із союзниками реальним бойовим досвідом, набутим у протистоянні з російським агресором, і підвищують рівень взаємосумісності з військами країн НАТО.
Інтенсивність навчань ілюструє те, що цими днями в Хохенфельсі (Баварія) на базі найбільшого в Європі навчального центру армії США триває активна фаза навчань Combined Resolve 2018 за участю механізованої роти та одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»