85 медалей в індивідуальних видах спорту та одне командне «срібло» у волейболі сидячи. Стільки нагород привезла національна збірна команда України з міжнародних спортивних змагань Warrior Games (Ігри воїнів), що відбулися в американському місті Орландо (штат Флорида). Це здобуток 32 спортсменів — ветеранів, нинішніх захисників і захисниць, медиків-добровольців, які зазнали поранень, контузій, травм чи захворіли, захищаючи Батьківщину.

Змагання проходили у восьми індивідуальних видах спорту: кульова стрільба, велоспорт, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, плавання, стрільба з лука та легка атлетика — штовхання ядра / метання диска (булави), біг. Наша команда взяла участь в Іграх воїнів уперше.

Урочисто зустрічаючи національну збірну у Львові, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна привітала команду та її тренерів з високими спортивними досягненнями. Наголосила, що запрошення України на Ігри воїнів — визнання героїзму наших захисників і захисниць. Участь у міжнародних змаганнях — не лише спосіб відновлення та реабілітації поранених воїнів, а й можливість стати спортивними дипломатами і доносити правду про Україну всьому світові.

«Ви всі наші Герої! Вами пишається вся країна! Стільки медалей — просто неймовірний результат! Ви зробили неможливе: в умовах широкомасштабної війни, коли ви хотіли залишитися на фронті зі своїми побратимами, родинами, все-таки поїхали та гідно представили Україну за кордоном. І ви не лише перемогли, а й показали всьому світу, що українці нескорені і непереможні», — звернулася Юлія Лапутіна до команди.

Міністр уточнила, що в національній збірній 40 спортсменів, але у США їздило лише 32, бо, на жаль, є втрати серед членів команди.

«Попри всі випробування, через які проходить нині наша країна, наші поранені воїни, ветерани пройшли дуже важкий шлях і взяли участь у Warrior Games. Наші спортсмени майже не мали змоги готуватися до змагань, як інші команди, що не живуть у війні. Наші герої воювали, лікували, волонтерили, після чого порадували дуже достойним результатом на змаганнях», — цитує слова Юлії Лапутіної сайт Львівської міської ради.

Урядовиця передала двом учасникам команди, Майї Москвич і Богданові Оксентюку, державні нагороди — ордени «За заслуги» ІІІ ступеня. Усім спортсменам вона вручила пам’ятні коїни Мінветеранів (коїн — монета, яка для воїна честь, привід для гордості від власних досягнень чи згадка про бойові дії).

«Незламний Львів зустрів незламних героїв, які порвали спортивний світ і показали, як потрібно перемагати. Завдяки їм український прапор стільки разів підіймався над п’єдесталом. Для мене велика честь зустрічати героїв», — наголосив під час урочистостей Львівський міський голова Андрій Садовий.

На Іграх воїнів Львівщину представив військовий Сергій Калитюк. Він виборов два «золота», «срібло» та «бронзу».

«Зараз як ніколи важливо, щоб український прапор підіймався на всіх майданчиках, де тільки можливо. Ми заслужено вибороли всі ці нагороди і довели, що українці — сильна нація. Я не планую зупинятись і займатимусь амбасадорством спорту серед бійців. Рух — це життя, і саме спорт свого часу допоміг мені. Багатьом не вистачає поштовху, щоб узяти себе в руки і рухатися попри все, тому хочу це пропагувати серед українських військових», — сказав Сергій Калитюк.

Одна з учасниць змагань парамедик Юлія Паєвська (позивний «Тайра») з Маріуполя, яка перебувала в полоні, а потім знайшла в собі сили представляти Україну на Warrior Games заявила: «Ми надзвичайно пишаємося нашими здобутками, кількістю медалей. Здобуте «золото» — символ справжнього золота нашої прекрасної нації, нашого народу, наших воїнів. Ми мали честь представляти цю спільноту на міжнародних змаганнях та здобувати славу для нашої держави, для нашого війська».

Після урочистостей їхні учасники пішли на Личаківський цвинтар у Львові, де вшанували пам’ять учасників збірної Дмитра Олійника та Дмитра Сидорука — ветеранів російсько-української війни, які загинули, захищаючи рідну землю від окупантів під час широкомасштабного наступу рф.

У Мінветеранів поінформували, що витрати на поїздку збірної на Ігри воїнів узяли на себе іноземні партнери, зокрема з Великої Британії, а гроші, передбачені в бюджеті на змагання, Мінветеранів передасть на потреби армії.

Мінветеранів розглядає ветеранський спорт як один з ефективних способів медичного і психологічного відновлення й адаптації до мирного життя українських воїнів. З ініціативи міністерства на законодавчому рівні закріплено поняття «ветеранський спорт». Нині Мінветеранів працює над створенням загальнодержавної системи ветеранського спорту та відповідної інфраструктури для залучення якомога більшої кількості ветеранів до спортивної реабілітації. У міністерстві сподіваються, що змагання, подібні до Warrior Games, проводитимуть у громадах, а потім на обласному і національному рівні.