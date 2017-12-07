Воно захищає не лише Україну, а й східний кордон Європи від кремлівської пошесті

Робочу поїздку Президента до Львівської області було заплановано саме на 6 грудня невипадково. Цього дня 26-ту річницю відзначають наші Збройні сили, а в Місті Лева готує кадри для них Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Тож більшість об’єктів оборонної інфраструктури області забезпечують роботу цього закладу. В одному з них — Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Петро Порошенко зустрівся з українськими воїнами, скориставшись нагодою привітати їх із Днем Збройних сил України.

У боях з російським агресором наша армія набула безцінного бойового досвіду. «Знайдеться небагато армій, які пройшли крізь пекло таких боїв з ворогом, що випали на долю наших солдатів. І я пишаюся українськими воїнами», — наголосив Президент. Тому українські вояки мають чим поділитися з нашими міжнародними партнерами й друзями. Обмін досвідом постійно відбувається саме в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Тут бувають не лише солдати, а й сенатори та конгресмени, лідери держав-партнерів, міністри й посли, командувачі збройними силами, інші офіційні іноземні військові делегації. «І щоразу чути їхні схвальні відгуки, дуже високу оцінку тих змін, які відбуваються в українському війську, їхній захват мужністю українських воїнів», — з гордістю сказав Петро Порошенко.

Доречним подарунком до професійного свята стала передача Президентом сорока сертифікатів на медичні автомобілі «Хамві». Усі вони роз’їдуться по бойових бригадах у зоні проведення АТО. І з першого дня працюватимуть на українське військо й українського воїна, запевнив глава держави.

Він подякував присутньому на заході виконавчому віце-президентові компанії AM General з питань міжнародних оборонних програм Лоуренсу Платту за цей важливий для наших воїнів внесок.

А Посол США Марі Йованович підкреслила, що з першого дня незалежності України та протягом останніх років Сполучені Штати підтримують нашу країну в захисті її суверенітету.

«У Яворові триває підготовка. Сили США, України та країн-союзників працюють пліч-о-пліч над створенням програми всебічної підготовки. І це лише одна з частин допомоги обсягом 800 мільйонів доларів, яку надають США Україні для підготовки та бойового оснащення, — цитує слова дипломата прес-служба Президента. — Найважливіше, що це допомагає закласти фундамент довгострокової готовності ЗСУ і дає змогу вдосконалювати підготовку військ, щоб гідно відповідати загрозам на сході країни».

Паралельно зі створенням нової армії та відновленням її бойової спроможності одним з головних пріоритетів залишається забезпечення гідних соціальних умов для військовослужбовців.

«За останні два роки майже дві з половиною тисячі військовослужбовців у Збройних силах отримали квартири. Ще понад 2 тисячі помешкань збудовано для тих, хто служить у Національній гвардії, Службі безпеки, на кордоні, у Спецслужбі транспорту, — сказав Петро Порошенко. — У гарнізонах і тут, на полігоні, вже зводять нові казарми, хоч язик не повертається називати ці новобудови таким архаїчним словом». Як Верховний Головнокомандувач ЗСУ він ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків, а не казарм для контрактників.

«За два роки планую переселити 25 тисяч військовослужбовців із наметів чи запліснявілих радянських казарм у сучасні комфортабельні помешкання, — запевнив Президент. — Щоб воїн думав не про те, як і де поспати, а як краще захищати Батьківщину».

Уже розпочато будівництво 91 гуртожитку першої черги, а у другій половині наступного року буде збудовано ще 93 гуртожитки.

У присутності воїнів Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби».

«Ми переговорили з міністром оборони, знайшли можливості тим, хто цього року воював у зоні АТО, виплатити одноразову грошову премію. Тим, хто був на першій лінії, — по п’ять тисяч, хто на другій — по три тисячі гривень. Продовжуватимемо роботу над підвищенням рівня соціального захисту українських військовослужбовців», — пообіцяв Верховний Головнокомандувач.

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«Урядового кур’єра»