Такі матчі роблять нас сильнішими

СЛАВА УКРАЇНІ! Вівторкове протистояння двох синьо-жовтих збірних мимоволі порівнюють із матчем Євро-2012 Україна — Швеція, який також закінчився з рахунком 2:1 на користь нашої команди. Тільки тоді Андрій Шевченко був головною дійовою особою на футбольному полі, а нині його бачимо на тренерському містку головної команди країни.

Дев’ять років тому 11 червня наші здобули вольову перемогу, відігравшись після зіркового голу Златана Ібрагімовича. Цього разу підопічні Андрія Шевченка повели в рахунку першими. На 27-й хвилині після передачі Андрія Ярмоленка, який зовнішньою стороною стопи зробив передачу на інший бік штрафного майданчика, потужно пробив Олександр Зінченко, визнаний після закінчення гри найкращим гравцем у складі нашої команди.

Шкода, що Георгію Бущану не вдалося зберегти ворота сухими до перерви. Однак гол Форсберга лише додав мотивації. Оскільки в перші 90 хвилин переможець протистояння так і не визначився, командам довелося грати два додаткові тайми по 15 хвилин. У цій тридцятихвилинці було чимало драматичних моментів, найприкріший з яких — серйозна травма Артема Бєсєдіна. Ну й родзинка, на яку ми всі заслужили: на останній хвилині поєдинку нашим синьо-жовтим вдалося скористатися кількісною перевагою, ідеальну флангову передачу Олександра Зінченка головою замкнув свіжий Артем Довбик.

Переможний дебют

У популярних пошуковиках та соціальних мережах запит про одного з героїв матчу Артема Довбика за ніч сягнув рекордних позначок. Хто він 24-річний нападник, який нині грає за «Дніпро-1»? Вихованець черкаського футболу раніше грав у «Дніпрі», данських «Мідт’юланні» та «Сьоннерйюску», з якими став чемпіоном та володарем кубка Данії. Перед початком сезону 2020/2021 повернувся в Україну. Загалом на клубному рівні провів 114 матчів, в яких забив 34 голи.

У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції центрфорвард вийшов на поле на 106-й хвилині, а на 120+1 відзначився переможним м’ячем.

Вихід проти Швеції став для Артема лише третім у складі національної збірної України. Нападник дебютував у складі команди в березні (9 хвилин проти Казахстану), згодом вийшов у товариському матчі проти Бахрейну в травні (45 хвилин).

Його заміна у звітній грі була вимушеною і надзвичайно вдалою. Андрій Шевченко ухвалив таке рішення через травму Артема Бєсєдіна та невелике пошкодження Андрія Ярмоленка. І вкотре футбольне чуття не підвело фартового Шеву!

Гол Артема став не лише переможним для України, це також його перший гол у футболці національної збірної. Окрім того, Довбик побив один із найстаріших рекордів чемпіонату Європи з футболу. Забитий на 120:37 хвилині матчу — це найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи.

Попередній рекорд встановив француз Мішель Платіні у 1984 році, відзначившись на 118:53 хвилині в півфіналі проти Португалії (перемога французів 3:2). Упродовж 37 років нікому не вдавалося побити цей рекорд, аж допоки Артем Довбик не забив гол у ворота Швеції.

А ще Артем Довбик став 50 футболістом в історії національної команди, якому вдавалося відзначитися переможним м’ячем. Окрім цього Артем — п’ятий український гравець, який забивав на чемпіонатах Європи (після Андрія Шевченка, Андрія Ярмоленка, Романа Яремчука й Олександра Зінченка).

ТАБЛО «УК»

1/8 фіналу. 29 червня, Глазго

Швеція –– Україна –– 1:2 (1:1)

Голи: Зінченко (27), Форсберг (43), Довбик (120+1)

Матчі 1/4 фіналу Євро-2020

2 липня:

Швейцарія –– Іспанія (Санкт-Петербург)

Бельгія –– Італія (Мюнхен)

3 липня:

Чехія –– Данія (Баку)

Україна –– Англія (Рим)

Усі дороги ведуть до Рима

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на післяматчевій пресконференції привітав усіх українських уболівальників з історичним моментом. «Хлопці грали саме для них. Нам дуже приємно, що хоч сюди було важко дістатися, але нас підтримала українська діаспора. Ми вас чули, щиро дякую за таку чудову підтримку. Передаю привіт усій Україні, нашому Президенту, який також підтримував нас. Ми знаємо, що вся країна дивилася матч і вболівала», — сказав Андрій Шевченко.

— Швеція — добре організована команда з певним стилем. Ця збірна любить грати більше другим номером. Нашим завданням було насамперед убезпечити фланги й наситити ті зони, де шведи мали перевагу. Ми вибрали іншу систему гри й тактику. Я вдячний футболістам за те, що вони виконали все ідеально, — наголосив головний тренер українців.

Щодо прогнозу на чвертьфінал він зазначив: «Щоб досягти цього результату, треба мати віру та стійкість. Сьогодні футболісти це показали на полі. Збірна Англії — сильна команда з хорошими виконавцями й довгою лавою запасних… Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Зараз найголовніше — відновити свої сили. Із завтрашнього дня почнемо підготовку. Будемо намагатися нав’язати англійцям щось, що дасть нам можливість досягти позитивного результату».

Разом з Андрієм Шевченком участь у пресконференції після матчу зі Швецією взяв гравець збірної України Олександр Зінченко, який передовсім подякував за підтримку всім уболівальникам. Також Зінченко, який добре знає англійський футбол і багатьох гравців майбутнього суперника особисто завдяки поєдинкам у Прем’єр-лізі, поділився думками щодо чвертьфіналу: «Цій збірній дуже важко забити, це чудова команда з фантастичними виконавцями. Якщо подивитися на її лаву запасних, то там перебувають гравці вартістю, мабуть, як три збірні України. Але це не повинно нас лякати, а навпаки, мотивувати. Я вже відчув, що все в цьому житті є реальним. Я особисто зроблю все від мене залежне, щоб досягти позитивного результату й у наступній грі».

Отже, національна збірна України з футболу зіграє 3 липня з командою Англії матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

У цьому поєдинку букмекери віддають перевагу англійцям. Зокрема компанія Parimatch приймає ставки на перемогу України з коефіцієнтом 8,90, на нічию — 4,40, на виграш Англії — 1,45. Статистика поки не на нашому боці: футболісти України і Англії зіграють увосьме. В активі синьо-жовтих одна перемога при двох нічиїх та чотирьох поразках (різниця м’ячів 3:9). Востаннє команди зустрічалися в кваліфікації Чемпіонату світу-2014 і двічі зіграли внічию —1:1 у Лондоні, 0:0 у Києві.

Та нинішня континентальна першість вже довела, що в футболі можливо все. Тож вболіваймо і вірмо в нашу збірну.

Президент України Володимир Зеленський також привітав збірну з перемогою над Швецією і виходом до чвертьфіналу Євро-2020.

«Я знав, що і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо вам від усього серця!

Ми пишаємось вами усією країною!

Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4-ї. Або після 1/2-ї. А може, і після фіналу Євро! Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда — Україна!

Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари, але встає і дає здачі! Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!! І всі ми чудово знаємо, що це означає. Тільки одне. Слава Україні!!!»

Колектив «Урядового кур’єра» щиро вітає національну збірну України

з виходом до чвертьфіналу Євро-2020!

Слава Україні!

Героям слава!

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»