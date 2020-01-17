1 Мій чоловік — військово­службовець СБУ на пенсії та має пільги. У нас шлюб зареєстрований, але маю реєстрацію за іншою адресою, ніж чоловік. Підкажіть, будь ласка, чи можливо отримувати пільги на двох у квартирі, де ми проживаємо, але зареєстрований тільки чоловік?

Л. Ратникова

Ст. 27 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 за №2229-XII (із змінами та доповненнями, закон) передбачено соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників СБУ. Військовослужбовці СБУ користуються також пільгами відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», цього закону, інших актів законодавства.

Право на пільги зберігається за військовослужбовцями СБУ, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років.

Відповідно до абз. 1 п. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 №2011-XII (із змінами та доповненнями), військово­службовцям зокрема СБУ та членам їхніх сімей, які перебувають на їхньому утриманні, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

Пільги, передбачені абз. 1 цього пункту, надаються військово­службовцям і членам їхніх сімей, які перебувають на їхньому утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 03.06.1999 року №5-рп/99, членом сім’ї, що перебуває на утриманні військовослужбовця, відповідно до п. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» є особа, яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця, або членом сім’ї, що перебуває на утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, яка є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування.

Отже, до категорії осіб, що перебувають на повному утриманні військовослужбовця або одержують від нього допомогу, яка є для них постійним і основним джерелом засобів до існування, належать особи, що не мають власних доходів, або особи, які отримують пенсію, що не перевищує офіційно прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 1638 гривні).

З огляду на це пільговик може скористатись пільгою за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання. Під час оформлення пільги за фактичним місцем проживання потрібно надати документальне підтвердження того, що таку пільгу за місцем реєстрації особа не реалізувала. Відповідну довідку можна отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації, зокрема надіславши їм письмове звернення рекомендованим листом з повідомленням.

Пільги на членів сім’ї пільговика поширюються за умови спільного проживання.

2 Мій батько — ветеран військової служби, мав пільги 50% на компослуги, але 27.12.19 він помер. Чи має право моя мати (вдова військово­службовця ) на пільги? Підкажіть, будь ласка, якщо моя мати має право на такі пільги, як їй необхідно перейти (оформити) їх?

І. Михайленко

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98ВР (із змінами та доповненнями, далі закон), вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими п. 6—9 ст. 6 цього закону.

У п. 6 ст. 6 закону зазначено, що ветеранам військової служби надаються пільги, а саме: 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членами їхніх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Ст. 10 закону передбачено, що ветеранам військової служби вручають посвідчення та нагрудні знаки. Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначає Кабінет Міністрів України.

Підставою отримання пільг є довідка, яка підтверджує факт загибелі (смерті) чи пропажі безвісти ветерана військової служби, виданий військовим комісаріатом. Тому для отримання довідки вам необхідно звернутися до військового комісаріату за місцем реєстрації.

Для визначення права на отримання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги громадянин повинен подати декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, які підтверджують, що не було доходів за такий період.

Для непрацюючих пільговиків, які отримують лише пенсію і соціальні допомоги, право на отримання пільги розраховується автоматично згідно з інформацією, отриманою від територіальних органів Пенсійного фонду України за підсумками обміну електронними базами даних. Після закінчення 12 місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період.

3 Маю статус інваліда війни ІІ групи. Воював у 2014 та 2015 роках за територію Донецької обл. На початку 2015го зазнав поранення і контузії, але статус інваліда отримав 29 жовтня 2019 року. З 1992-го я, моя мати і рідний брат стоїмо на квартобліку для поліпшення житлових умов. У середині 2015 року я подав документи до квартвідділу про те, що маю статус учасника бойових дій і документи про поранення та контузію, але ще не маючи статусу інваліда війни. Після того як отримав статус інваліда, одразу подав документи до квартирного обліку для внесення змін в особову справу та зміни пільгової черги.

Відповідно до п.п. 14, 15, 16, ч. 1 ст. 12 закону про пільги УБД, згідно з медичною документацією про поранення та контузію, не маючи статусу інваліда, мені повинні були надати житло протягом двох років з дня демобілізації. Чи правильно розумію?

Р. Шишко

Виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни, що включає забезпечення житлом, регламентує Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII (із змінами та доповненнями, закон).

Згідно із ст. 5 закону, учасники бойових дій — особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час (перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та інших формувань визначає Кабінет Міністрів України).

Абз. 1 п. 19 ч. 1 ст. 6 закону визначено перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, зокрема військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення цих заходів.

Відповідно до п. 14, 15, 16 ч. 1 ст. 12 закону, учасникам бойових дій надаються такі пільги:

— першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час участі в бойових діях чи виконання обов’язків військової служби, забезпечують жилою площею, зокрема за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

— одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи із п’ятого року після закінчення будівництва. Ці позики надають у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України;

— першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

З огляду на це законодавець чітко зазначив, що учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час участі в бойових діях чи виконання обов’язків військової служби, забезпечують жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Відповідно до ст. 43 Житлового кодексу Української РСР (ЖКУ), громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. У ст. 45 ЖКУ зазначено, що у першу чергу жилі приміщення надають потребуючим поліпшення житлових умов, зокрема особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Необхідна умова для отримання житла — перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до норм ЖКУ. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюють виконавчі комітети районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Органи соціального захисту населення у разі окремого законодавчого рішення можуть виступати лише як розпорядники коштів субвенції з державного бюджету для поліпшення житлових умов певних категорій громадян.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2017 №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».

Чинність постанови поширюється на осіб з інвалідністю внаслідок війни І—ІІ груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Призначення грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення цій пільговій категорії здійснюють уповноважені комісії, створені за рішенням виконавчих комітетів міських, районних у містах рад або за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

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