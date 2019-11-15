1. Чи змінилися пільги для вдів військовослужбовців? У зв’язку з чим у платіжках за комунальні послуги суму зазначено в повному обсязі до сплати, хоч моя мати отримувала пільгу 50% як вдова військовослужбовця? З огляду на це прошу надати відповіді щодо цих питань згідно з чинним законодавством із посиланням на відповідну постанову КМУ.

Іван Сердюк

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг — це право на зменшення розміру плати, гарантоване окремим категоріям громадян чинним законодавством.

Соціальний захист ветеранів військової служби та членів їхніх сімей передбачений Законом України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року за №203/98-ВР (із змінами та доповненнями), згідно з яким надаються пільги, зокрема: 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія й інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членами їхніх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Із жовтня 2019 року відповідно до Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», пільга надається у грошовій формі.

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховуються на АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта). У зв’язку з цим платіж за послугу нараховується у повному обсязі, без урахування знижки, яка надається пільговику. В разі отримання готівки пільговик має сплатити за спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачеві послуг АТ «Ощадбанк» (за наявністю даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Відповідний механізм нарахування пільг проводиться в Україні вперше, через технічні причини можуть бути випадки ненарахування окремим особам громадян суми пільги за жовтень 2019 року.

З огляду на вищезазначену інформацію рекомендуємо звернутися безпосередньо до органу соціального захисту населення за місцем отримання пільг, у зв’язку з чим сума пільги за жовтень 2019 року буде донарахована в наступному місяці.

2. У нас двоє дітей, чоловік — учасник бойових дій, зверталися неодноразово про надання пільгового харчування (до школи, міського управління освіти, виконкому). Міське управління освіти відповідає, що ми не належимо до пільгової категорії. Підкажіть, як вирішити це питання.

Ольга Овчаренко

Відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року за №2145-VIII (із змінами та доповненнями), органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах); дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти; осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

Звертаємо увагу, що на безоплатне гаряче харчування дітям, батьки та/або один із членів сім’ї яких є учасником бойових дій, повинні підтвердити безпосередню участь в АТО, тобто подати один з документів: довідку, що батька призвали на службу, або довідку чи посвідчення учасника бойових дій. Ці документи варто подати безпосередньо до керівництва загальноосвітнього та/або дошкільного навчального закладу, яке зобов’язане їх розглянути у встановлений чинним законодавством строк.

Відповідно до законодавства, на безоплатне гаряче харчування дітям, батьки яких брали участь в ООС (АТО), рішення повинні приймати органи місцевої влади за рахунок бюджетних асигнувань.

3. Я та моя дружина військові пенсіонери, кожен має статус учасника бойових дій (АТО) з 2015 року. До жовтня 2019 року ми отримували платіжки з урахуванням пільг на сплату за житлово-комунальні послуги у квартирі 54 кв. м, де зареєстровані та проживаємо разом із повнолітнім сином, але з жовтня 2019 року отримали їх без урахування цих пільг. Як кожен з нас має отримувати знижку 75% оплати за комунальні послуги, що передбачено відповідним законом України? Прошу надати інформацію про порядок нарахування пільг — знижки 75% для двох пільговиків, що проживають в одному приміщенні, під час сплати за водопостачання та водовідведення, опалення та утримання прибудинкової території, вивезення побутових відходів та електроенергію. Чи повинен я кудись звертатися по отримання пільг у зв’язку з новими правилами?

В. Корніяка

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року за №3551-XII (із змінами та доповненнями, далі закон), до учасників бойових дій належать військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.

Підставою для надання пільг є посвідчення учасника бойових дій, видане органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС за місцем реєстрації.

Згідно зі статтею 12 закону, учасники бойових дій мають право зокрема на такі пільги:

— 75-відсоткова знижка у сплаті за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку сплати, і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

— 75-відсоткова знижка сплати за користування комунальними послугами (газом, електро­енергією та іншими ) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

— 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Згідно з вимогами Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №807, далі — порядок), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої відповідно до п. 5 цього порядку, розраховують щомісяця до 20 числа суму пільги, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів, зазначених у п. 3 цього порядку, і визначені ст. 51 Бюджетного кодексу України, і з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги мають кілька пільговиків, розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який має право на більший за розміром відсоток знижки з оплати житлово-комунальних послуг, з урахуванням розміру пільг інших пільговиків.

За заявою пільговика структурний підрозділ з питань соціального захисту населення надає йому інформацію про розрахунок розміру пільги.

Із жовтня 2019 року відповідно до Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», пільга надається у грошовій формі.

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховуються на АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення з ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги, готівкою виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта). У зв’язку з цим платіж за послугу нараховується у повному обсязі, без урахування знижки, яка надається пільговику.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити за спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачеві послуг АТ «Ощадбанк» (за наявністю даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Відповідний механізм нарахування пільг проводиться в Україні вперше, через технічні причини можуть бути випадки ненарахування окремим особам громадян суми пільги за жовтень 2019 року. З огляду на це рекомендуємо звернутися безпосередньо до органу соціального захисту населення за місцем отримання пільг, у зв’язку з цим сума пільги за жовтень 2019 року буде донарахована в наступному місяці.

У зв’язку з тим, що я пішла на пенсію у 49 років, маючи чорнобильські пільги ІІІ категорії, мені нараховували пенсію за 2000-ні роки. Чи можу перерахувати пенсію, взявши зарплату за 2015—2019 роки?

В. Ускова

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року за №1058-IV (із змінами та доповненнями, далі закон №1058), під час обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати, проводиться перерахунок раніше призначеної пенсії з дотриманням певних умов. Зокрема, якщо особа після призначення (попереднього перерахунку) пенсії набула не менш як 24 місяці страхового стажу, то під час перерахунку пенсії можливо врахувати страховий стаж та заробітну плату, набуті після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії.

Отже, з огляду на це та інформацію, наведену у вашому запиті, вважаємо за доцільне повідомити, що підстав для проведення перерахунку пенсії, враховуючи заробітну плату лише за 2015—2019 роки, немає.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua