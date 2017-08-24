— Нині ми багато чуємо про те, що порядок призначення субсидій зазнав змін. До документів про субсидії час від часу вносять зміни, тому ми вже заплуталися — які з них останні. Чи не могли б ви нам це чітко пояснити?
Ольга ГРИЗОДУБ,
Київська область
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного
фонду «Горєніє»
Яна ПІЯВСЬКА
— Як відомо, низку змін до порядку призначення та надання субсидій внесено постановою Кабінету Міністрів №300. Отже, основні зміни такі.
Соціальна норма для непрацездатних. Її збільшили для пенсіонерів, інвалідів, дітей до 18 років, тих, хто не працює з об’єктивних причин. Якщо в помешканні живуть одна або дві непрацездатні особи, соціальна норма, за якою рахуватимуть розмір допомоги, збільшується з 49 до 75 кв. м. Тобто житлову субсидію можуть призначити на збільшену норму до 75 квадратів.
Субсидії для садових будинків. Часта проблема — неможливість зареєструвати місце проживання у садовому будинку чи дачному кооперативі. Відтепер це питання вирішено, можна звертатися до управлінь соціального захисту населення за субсидією.
Врахування доходів. Відтепер не за попередній календарний рік, а за 4 квартали перед зверненням.
До сукупного доходу не вносять: допомогу на дітей, за якими встановлено опіку чи піклування.
Коли субсидію не призначать? Якщо є заборгованість з оплати комунальних послуг понад два місяці.
Монетизація залишків субсидії. Кабмін заклав таку можливість в обсягах до 100 куб. м природного газу та 150 кВт електроенергії. Тобто, якщо отримувач допомоги споживав ресурси економно, залишки субсидії можуть перерахувати на його особовий рахунок або виплатити через відділення «Укрпошти». Для цього треба подати до районного управління соцзахисту населення заяву на відшкодування коштів до 01.09.2017.
Окрім того, відтепер, звернувшись до УСЗН, можна залишити адресу своєї електронної пошти, на яку прийде повідомлення про призначення субсидії.
Також нагадуємо, про які саме зміни людина повинна повідомляти соцзахист протягом місяця, щоб і надалі отримувати субсидії:
♦ склад зареєстрованих у житлі;
♦ соціальний статус членів сім’ї — звільнення з роботи, працевлаштування, вихід на пенсію тощо;
♦ покупка дорожча 50 тисяч гривень;
♦ зміни в пакеті комунальних послуг — відмова від централізованого опалення та перехід на індивідуальне чи навпаки.