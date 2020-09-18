Прошу вас дати роз’яснення щодо оформлення догляду за людиною, яка досягла 80-річного віку та яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Щороку проходжу комісію для догляду за дідусем 1928 року народження, який не здатний до самообслуговування і потребує постійної сторонньої допомоги. Але в червні цього року документи в управлінні праці та соціального захисту населення не приймають і кажуть, що нікому не переоформлюють допомогу з 01 січня 2020 року. Підкажіть, будь ласка, чому не продовжують догляд за людиною, яка досягла 80-річного віку? Що робити і куди звертатися з цим питанням, якщо в управлінні праці та соціального захисту населення немає механізму оформлення такої послуги?

Оксана Петрівська

На сьогодні основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг визначаються Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 за №2671-VIII (введено в дію з 01.01.2020) (далі — Закон), відповідно до якого з 01.01.2020 фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є зокрема:

► особами з інвалідністю I групи;

► громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

► невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Слід зауважити, що фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2020 прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2027,00 грн), встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи — надавача соціальної послуги за попередніх шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи — надавача соціальної послуги обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які входять до її складу. Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Підставою для розгляду питання надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів є подання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради міст обласного значення, ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання/перебування особи є заява особи або її законного представника про надання соціальних послуг.

Згідно зі статтею 13 Закону, Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації за догляд затверджує Кабінет Міністрів України (далі — Порядок).

Наразі Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації за догляд проходить узгодження в центральних органах виконавчої влади.

Я пенсіонер, отримую 2100 гривень пенсії. Проживаю в квартирі одна, але в моїй квартирі ще прописаний син, який фактично проживає окремо. До травня 2020 року включно я отримувала субсидію, але з червня субсидію відмінили, оскільки син тимчасово не працює. Згідно з постановою КМУ № 247 від 25.03.2020 р. заборонено припиняти виплату житлових субсидій на період карантину. Поясніть мені, будь ласка, чи правомірно зі мною вчинили і яким чином я повинна оплачувати комунальні послуги, коли пенсії не вистачає навіть на продукти харчування?

Тетяна Пікуль

Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 за №848 (із змінами та доповненнями) (далі — Положення).

Субсидія призначається на підставі належно заповненої заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі (далі — Заява) та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі — Декларація), а також на основі відомостей, отриманих від відповідних установ та організацій за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком і розміром обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Положення, для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід зареєстрованих осіб та всіх членів домогосподарства враховується:

► за III-IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

► за I-II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

► за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Пунктом 14 Положення передбачено, що житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), зокрема якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цих осіб).

Положенням визначено, що за наявності таких умов житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії, утвореної районною в місті Києві державною адміністрацією (далі — Комісія), виходячи з конкретних обставин, що склалися.

Положення про Комісії затверджують органи, які їх утворили. Позитивне рішення Комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи або інші члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення волі, під домашнім арештом, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку; в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати меншу від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 10 відсотків і при цьому єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі не меншому ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду; на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців поспіль перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Рішення Комісія приймає на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Додатково повідомляємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 25.03.2020 за № 247 «Про особливості надання житлових субсидій», якою внесено зміни у вищезазначене Положення і передбачено заборону припинення під час карантину призначених житлових субсидій, за винятком коли унеможливлюється їхнє надання. Тобто, дію пункту 14 Положення щодо визначення права на призначення житлової субсидії з травня 2020 року не скасовано.

Враховуючи вищезазначене, для розгляду питання щодо призначення житлової субсидії, в тому числі за рішенням Комісії, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, оскільки для призначення житлової субсидії нині враховуються доходи за I-II квартали 2020 року.

Я мати-одиначка, в серпні цього року не отримала соціальну допомогу, на яку розраховувала, щоб зібрати дітей до школи, а список обов’язкової канцелярії чималий, а що взути дітям? Одягнути? Підкажіть, будь ласка, куди мені необхідно звернутися та як вирішується питання щодо виплат одиноким матерям?

М. Омельченко,

м. Київ

Згідно з Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751, призначення і виплату державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям (далі — допомога) подається, зокрема:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — декларація);

3) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину.

Слід зауважити, що допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується протягом шести календарних місяців.

Рішення органу, що призначає і виплачує державну допомогу сім’ям з дітьми, може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у вищі органи або у судовому порядку.

У зв’язку з проведенням перерахунків розмірів допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям після подання мною підтверджувальних документів з’ясувалося, що я не маю права на продовження допомоги. Як бути в цій ситуації?

К. Борисенко,

м. Київ

Пунктом 35-2 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751, та пунктами 10, 11 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 за № 250, визначено підстави, за яких допомога на дітей одиноким матерям та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі — державна допомога) не призначаються.

Допомога на дітей одиноким матерям також не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Надання державної допомоги здійснюється з урахуванням доходу та майнового стану сім’ї.

Слід зауважити, що допомога виплачується протягом шести календарних місяців.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи, зокрема: заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — декларація); довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру; копія свідоцтва про народження дитини.

Разом з тим, слід зауважити, що згідно з частиною 2 статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

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