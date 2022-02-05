Понад 4 тисячі спортсменів з 95 країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород

Учора відбулась урочиста церемонія відкриття Ігор-2022 на національному стадіоні «Пташине гніздо».

Девіз Олімпіади-2022 «Разом заради спільного майбутнього» — це китайська інтерпретація нещодавно переглянутого олімпійського девізу «Швидше, вище, сильніше — разом». Він, на думку організаторів, відображає здатність Ігор долати глобальні виклики, демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності олімпійського руху. Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ має працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією COVID-19.

Варто зауважити, що головні зимові старти чотириріччя відбуваються з підвищеними заходами безпеки та з дипломатичним бойкотом багатьох країн.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Нагадаємо, що за часів незалежності Україна здобула на зимових Олімпіадах вісім нагород: три «золота», два «срібла», три «бронзи».

Державний прапор на урочистій церемонії відкриття несли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Олімпійський вогонь у чаші стадіону «Пташине гніздо» палатиме до 20 лютого, а в березні на ньому розпочнуть змагання паралімпійці.

Український прапор несуть фристайліст Олександр Абраменко і фігуристка Олександра Назарова. Фото Reuters/Annegret Hilse