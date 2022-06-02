Національна збірна України з футболу здолала опір Шотландії. У півфінальному стиковому матчі кваліфікації підопічні Олександра Петракова обіграли в гостях команду Шотландії з рахунком 3:1

У складі «синьо-жовтих» авторами голів стали: Андрій Ярмоленко, якому на 33-й хвилині асистував Руслан Малиновский, Роман Яремчук (49) після навісу Олександра Караваєва та Артем Довбик (90+5). У британців –– Каллум Макгрегор (79).

У фіналі плей-оф, 5 червня, збірна України зійдеться з командою Уельсу, де визначиться останній, 13-й від Європи учасник ЧС-2022.

Головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков поділився своїми враженнями від гри. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

— Які емоції ви відчуваєте зараз? Що вони для вас значать?

— Зараз емоцій уже немає, вони залишилися на футбольному полі. Ця перемога дуже багато важить для нашої країни.

— Очікувалося, що збірна України докладе величезних зусиль задля перемоги. Тож багато кого здивувало те, наскільки скомпоновано й дружно ви грали.

—Щиро дякую за оцінку нашої праці. Футбол — це командна гра, це мої футболісти, які зробили все для перемоги. Треба їм усім подякувати. Гадаю, зараз на нашій Батьківщині всі люди, всі представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, усі наші вболівальники дякують, аплодують. Передусім це перемога хлопців.

— Що б ви побажали тим людям, які зараз виборюють свободу України?

— Ми сьогодні грали для них. Я хлопцям сказав перед виходом на поле, що ми граємо у футбол для простих людей, для нашої країни, для вболівальників, для тих, хто постраждав. Ми зробили невеликий крок — вийшли у фінал. Попереду — гра з Уельсом. Можу сказати, що ми зробимо все залежне від нас. Ми сьогодні порадували людей. Ми пишаємося тим, що є українцями, що прославляємо нашу країну в тяжкий час.

Хотів би дуже подякувати Шотландії за гостинність. Нас прийняли дуже добре. Я пройшовся вулицями Глазго, до мене підходили люди, бажали успіху. Бажаю їхній команді та головному тренеру Стіву Кларку всього найкращого.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко став автором гольової передачі в поєдинку проти Шотландії. Після гри хавбек синьо-жовтих прокоментував вихід команди у фінал плей-оф відбору ЧС-2022.

— Було таке відчуття, що ми контролюватимемо гру всі 90 хвилин, проте в середині другого тайму ми підсіли, що було помітно збоку. Ми на це очікували, оскільки Шотландія — дуже добра команда. Вона любить грати в довгі передачі на боротьбу, підбір, ще один підбір. Найголовніше, що ми перемогли. Але радіти нема коли. Настав час для відновлення. Попереду — фінал усього нашого життя.

— Наші вболівальники вибрали «Левом матчу» Андрія Ярмоленка. Що скажеш із цього приводу?

— Згоден з ними на сто відсотків. Андрій — лідер нашої команди, гравець, який кожного матчу забиває важливі м’ячі. Я радий за нього, хочу його привітати із цим визнанням.

— Було видно, що ви зібралися після пропущеного гола й не дозволили супернику зім’яти себе на останніх хвилинах.

— Ми маємо гіркий досвід у цьому, тому розуміли ситуацію. Ми знали, що шотландці побіжать уперед. Однак ми додали в цьому аспекті, зіграли як одне ціле й довели справу до перемоги.

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський, який став автором гольової передачі, також прокоментував вихід команди у фінал плей-оф відбору ЧС-2022:

— Вважаю, що ми дуже добре грали в першому таймі, створили декілька хороших моментів, забили чудовий м’яч. Ми вели в рахунку, нам дуже допоміг другий гол. Звичайно, після цього ми сіли трохи нижче. Були втрати м’яча в центрі поля, виникали контратаки суперника. Але ми впоралися дуже добре. Так, пропустили, але нічого страшного. Забили наприкінці, перемогли, головне — результат. Також зазначу, що ми показали дуже високий рівень футболу.

— Шотландці завелися після забитого гола…

— Після першого тайму ми знали, що трапиться, якщо пропустимо. Ми бачили, як трибуни гнали господарів уперед. Ми відчували цю атмосферу. Зазначу, що вона була чудовою, і наші вболівальники на трибунах були фантастичні. Ця перемога — для всіх українців, для тих, хто зараз на передовій. Ми з ними. Але поки що ми зробили 50% справи. Найголовніше — наступний матч.