Національна збірна команда України вирушила на XVI літні Паралімпійські ігри. Традиційно вони розпочинаються за кілька днів після завершальних акордів, так би мовити, основних ігор.

Цьогоріч змагання триватимуть у Токіо з 24 серпня по 6 вересня. Відкриють їх 24 серпня, саме в день 30-річчя Незалежності України. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У столиці Японії буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Наша національна збірна виступатиме під гаслом: «Ваша підтримка — наша перемога!»

Символічна дата зобов’язує

«Насамперед, думаю, слід просити вас вибачити від нашої держави, від інституту Президента за те, що жодного разу за всі ці роки під час проводів наших паралімпійців як на літні, так і на зимові ігри жоден з глав держави не був присутнім. Я вважаю, це соромно, але ми все виправимо. Для мене й для моєї дружини бути тут — це честь. Ви наша гордість і слава нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей», — сказав Президент Володимир Зеленський під час церемонії проводів команди на відповідальні змагання.

За всі роки на літніх і зимових іграх паралімпійська збірна України здобула 374 медалі. Тож Президент висловив небезпідставне переконання, що після Паралімпіади в Токіо їх лік перевищить чотири сотні.

«Незалежно від результату, я вважаю, що всі ви вже чемпіони, вже переможці. І всі ці 30 років ви одні з тих, хто підживлює нашу незалежність і надихає нашу країну ніколи не здаватися. Тож я вам дуже вдячний, як і кожен українець. І я вірю, що ви вкотре підтвердите це найближчими тижнями в Японії», — зауважив Президент символічність дати початку XVI літніх Паралімпійських ігор — 24 серпня, день 30-ї річниці Незалежності нашої країни.

Українська влада — уряд, місцеве керівництво та профільні відомства — має якнайшвидше вирішити питання професійної літньої бази для українських паралімпійців, яка за будь-яких обставин не може мати жодних проблем з фінансуванням. «Це наш обов’язок на знак поваги до всього, що ви робите для нашої країни. Ще раз я щиро бажаю вам успіхів у Токіо! Надихайте! Заряджайте! Перемагайте! Ми підтримуватимемо вас усі разом, усім серцем і чекатимемо всім народом!» — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського.

Олімпійці передали естафету

26% національної паралімпійської збірної України — це спортсмени, які брали участь у спартакіадах серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», а 57% плавців-паралімпійців, які змагатимуться в Токіо, вийшли з дитячо-юнацького спорту в системі профільного міністерства.

«Це підсумок роботи нашої системи фізичної культури та спорту людей з інвалідністю, яка працює завдяки спільним зусиллям Національного комітету спорту інвалідів і Міністерства молоді та спорту», — сказав президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Одним з важливих кроків підтримки в цьому напрямі став указ Президента про запровадження стипендій для тренерів, які працюють з дітьми з інвалідністю.

Валерій Сушкевич схвально відгукнувся про роботу глави держави та першої леді у напрямі безбар’єрності й забезпечення доступу для людей з інвалідністю зокрема до занять спортом.

Чемпіонка і призерка Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року з легкої атлетики Лейла Аджаметова зазначила, що попри спричинені пандемією COVID-19 труднощі, паралімпійці об’єднані прагненням до спортивних перемог під прапором своєї раїни. А тренер паралімпійської збірної команди з пауерліфтингу Олександр Алфьоров розповів, що в паралімпійській збірній буде представлено всі області нашої держави, а також АР Крим.

Під час церемонії проводів чемпіон Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк передав Державний прапор України прапороносцям національної паралімпійської збірної багаторазовим чемпіонам з плавання Єлизаветі Мерешко та Вікторові Смирнову.