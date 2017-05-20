«Ми з чоловіком розлучилися, і зі мною залишається двоє неповнолітніх дітей. Чоловік запевняв, що матеріально допомагатиме дітям, тож я не подавала на аліменти, розраховуючи на його чесність. Але вийшло так, що він давав гроші щомісяця всього півроку, та й то тільки по 200 гривень, а потім перестав це робити. Сусіди сказали, що він кудись виїхав, і ніхто не знає, куди. На телефонні дзвінки не відповідає. Його рідня зі мною говорити не бажає, але знає, де він і як з ним зв’язатися. Хочу подати на аліменти, щоб отримувати їх офіційно. Підкажіть, будь ласка, що я повинна зробити, аби це оформити і отримувати належні кошти на дітей постійно?»

Марина ОЛЕФІР, м. Полтава

Консультує начальник

Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Станіслав КУЦЕНКО

— Хоч би якою міцною і щасливою була сім’я, на жаль, вона не застрахована від того, що в майбутньому може розвалитися, а мати чи батько з дитиною або дітьми на руках залишиться сама. У наш час утримувати й виховувати маля одному з подружжя дуже тяжко, а якщо дітей кілька, то завдання з утримання й виховання стає просто фантастичним. Добре, якщо батько чи мати, вже не живучи із сім’єю, допомагають, але що робити, якщо це не так? Тоді матері-одиначці залишається тільки покладатися на законодавство, яке пропонує стягування коштів з батька дітей. Отже, розповім про нюанси отримання аліментів після розлучення

Способи стягнення аліментів

Порядок нарахування аліментів та їх розмір регламентує Сімейний кодекс України. У кодексі цю процедуру визначено як один з головних обов’язків батьків з утримання дітей до їхнього повноліття. Аліменти виплачують тому з батьків, хто піклується про дитину і спільно проживає з нею. Ці кошти мають цільове призначення, а саме: утримання неповнолітніх дітей. Отож батьки, які вирішили розлучитися, можуть домовитися, як той, хто житиме окремо від дитини, братиме участь в її утриманні. Якщо ж батьки домовитися не змогли або одна зі сторін не виконує зобов’язання, врегулювати справу має суд.

Розміри стягнення аліментів

Кошти на утримання дитини визначаються рішенням суду в частці доходу відповідача у твердій грошовій сумі. Частку заробітку (доходу) відповідача, що стягуватимуть як аліменти на дитину, визначає суд. Сімейний кодекс встановлює мінімальне обмеження розміру аліментів. На одну дитину він не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від визначеного мінімального розміру, відповідно до закону призначають державну допомогу в обсязі різниці між визначеним розміром аліментів і 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації (ч. 2 ст. 184 СК).

На який термін призначають аліменти?

За рішенням суду аліменти на дитину присуджують від дня пред’явлення позову. Також можливе призначення виплати аліментів за минулий період. Якщо позивач надасть суду докази, що вживав заходи для стягнення аліментів з відповідача, але не отримував їх через відхилення від сплати останнього, то суд може присудити виплату за минулий час, але не більш як за 3 роки.

Процедура стягнення заборгованості за аліментами

Для погашення заборгованості за заявою платника за аліментами, які стягують відповідно до статті 187 СК:

♦ проводять відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії відповідача за місцем їх одержання;

♦ кошти стягують за рішенням суду.

До того ж заборгованість за аліментами стягують незалежно від досягнення дитиною повноліття. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, можна змінити за рішенням суду, до якого звернеться з позовом платник або одержувач аліментів. Причини для такого звернення:

♦ змінився матеріальний або сімейний стан платника чи одержувача аліментів;

♦ змінився стан здоров’я платника або одержувача аліментів;

♦ інші причини, передбачені СК.

Правильність подачі документів прискорює розгляд, тому потрібно поставитися до цього дуже серйозно й уважно.