— Нещодавно помер мій батько, не встигши за останні два місяці отримати пенсію. Чи можуть ці кошти віддати мені, його дочці?

Світлана ОРИЩУК,

Луганська область

Консультує юрист

Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Світлана ГАВРИЛЮК

— Це питання цікавить багатьох. Ми зафіксували, що останнім часом його ставлять нашим юристам дуже часто. Отже, по порядку.

Згідно зі статтею 51 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсію, недоотриману у зв’язку зі смертю її одержувача, виплачують членам його сім’ї, які жили разом із пенсіонером на день його смерті. А також непрацездатним членам родини, які були на його утриманні, незалежно від того, де вони жили. Якщо за отриманням пенсії звертаються кілька правовласників, гроші ділять між ними порівну.

Як отримати. Треба звернутися до Пенсійного фонду України за місцем реєстрації померлого протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини. В управлінні потрібно надати:

♦ свідоцтво про смерть;

♦ паспорт;

♦ документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим: свідоцтво про народження або про шлюб.

Якщо ніхто із членів сім’ї не звернувся за пенсією, вона входить до спадщини. Щоб її отримати, спадкоємець має звернутися до будь-якого нотаріуса, щоб він вніс суму до спадкового майна.

Допомога на поховання. У разі смерті пенсіонера люди, які здійснили поховання, можуть отримати допомогу в розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував. Для цього треба звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем реєстрації пенсіонера з:

♦ паспортом;

♦ свідоцтвом про смерть або витягом із Державного реєстру актів цивільного стану;

♦ заявою про отримання допомоги.

Увага! Якщо пенсіонер жив на тимчасово непідконтрольній території, адреси переміщених управлінь Пенсійного фонду є тут: http://donpfu.gov.ua, розділ «Пенсіонерам», підрозділ «Порядок виплати пенсій».

Як оформити податкову відпустку?

— Я приватний підприємець, сплачую податки, як належить для моєї категорії. Однак нещодавно довелося лягти в лікарню, потім період реабілітації, і я фактично на три місяці випала з робочого процесу. Вийшло так, що нічого не заробила, та ще й на лікування витратилась. Тому цікавлюсь, чи можна підприємцю в таких випадках взяти податкові канікули на той час, коли я фактично не могла працювати, і це підтверджено довідками.

Христина ТЕРЕН,

Хмельницька область

— Підприємці можуть отримати податкову відпустку. І не тільки у зв’язку з хворобою. Отже, прошу звернути увагу на нюанси. Підприємці першої та другої груп можуть звільнитися від сплати єдиного податку один раз під час одного календарного року:

♦ на 30 календарних днів відпустки;

♦ на 30 та більше днів під час хвороби, підтвердженої листком непрацездатності.

Однак Податковий кодекс України не передбачає надання податкової відпустки для:

♦ підприємців I і II групи єдиного податку, які мають найманих працівників;

♦ підприємців III групи.

Порядок оформлення відпустки для фізичної особи-підприємця. Підприємець має подати в орган Державної фіскальної служби за місцем реєстрації ФОП заяву в довільній формі. В ній треба вказати період відпустки. Зауважимо, що вказати слід повний календарний місяць, під час якого підприємець не сплачуватиме єдиний податок.

Строк для подання заяви на відпустку Податковий кодекс не встановлює. Однак ми рекомендуємо подавати її до фактичного початку відпустки. Щодо відпустки через хворобу — заяву доведеться нести після, бо лікарняний листок видають після одужання.

Як стягнути заборговану зарплату з роботодавця?

— Ми з подругою працювали з офіційним оформленням. Коли роботодавець за місяць не заплатив нам зарплату, обіцяючи це зробити пізніше, ми погодилися зачекати. Але й через місяць сталося те саме. Ми вирішили звільнитися. Щоправда, ще місяць нам довелось пропрацювати — поки господар знайде інших працівників, поки віддасть трудові книжки… Словом, пішли від нього, не отримавши кошти за три місяці роботи. Він нібито й не відмовляється платити, але все обіцяє, що заплатить згодом, бо зараз у нього немає коштів. Але ж нам теж треба забезпечувати свої родини, і ми ці гроші заробили. Як стягнути з нього заборговане нам?

Лариса САЛІЙ,

Харківська область

— Із проблемами зарплатних боргів до наших юристів люди звертаються часто. Вирішити їх нескладно. Питання лише в тому, що більшість людей не вірить в процедуру законного повернення грошей або просто не знає її. Тож поясню, як це працює.

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України, роботодавець має виплачувати зарплату регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця. Але не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюють виплату. Якщо затримка виникла, працівник вже має право звертатися до суду.

Що робити. Поспішати не треба. Перш за все зверніться до роботодавця стосовно виплати заборгованості. Краще зробити це письмово та мати копію, яку можна було б використати в суді. Якщо роботодавець відмовить або проігнорує ваше звернення, зверніться до комісії з трудових спорів, якщо таку створено на підприємстві. В іншому разі — до служби з питань праці. Це державна установа, яка контролює дотримання трудового законодавства роботодавцями. Якщо й це не допомогло, йдіть до суду.

Що для цього треба:

♦ позовна заява з прорахованою заборгованістю;

♦ негативне рішення роботодавця або комісії з трудових спорів;

♦ якщо рішення немає — доказ письмового звернення до підприємства щодо виплати заборгованості.

У справах із зарплатних боргів позивачу не треба сплачувати судовий збір. Не обов’язково звертатися до суду за місцем реєстрації підприємства. Можна звернутися за місцем проживання працівника. У випадках ВПО — за тимчасовим місцем проживання.

Ще одна важлива особливість справ із зарплатних заборгованостей — вони не мають позивного строку давності.

Звільнення. Якщо працівник звільняється з підприємства, роботодавець зобов’язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок того ж дня. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначена сума має бути виплачена не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Працівник має право на отримання середнього заробітку за час затримки розрахунку.