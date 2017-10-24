Володимир ІВАНОЧКО, Київська область:
«Як можна ефективно протидіяти спробам рейдерських захоплень майна?»
Консультує начальник Головного територіального
управління юстиції у Київській області
Олексій ШЕВЧЕНКО
— Для забезпечення комплексного підходу в боротьбі з рейдерством 11 серпня 2017 року за ініціативою Головного територіального управління юстиції у Київській області створено оперативний штаб з питань захисту прав сільськогосподарських товаровиробників, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств аграрного сектору економіки при Київській ОДА.
Окрім того, на території області функціонують мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги за участю посадових осіб Головного територіального управління юстиції у Київській області та посадових осіб місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Київської області, які відповідно до затвердженого графіка здійснюватимуть виїзди до населених пунктів, де проводитиметься особистий прийом громадян та надаватимуться юридичні консультації.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»