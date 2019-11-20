«З України — до Голлівуда» — цю фокусну тему кіноподії визначив документальний фільм з однойменною назвою. Режисер Станіслав Сукненко впродовж десяти років цікавився творчим життям і долею вихідців з України, які змогли досягнути голлівудських верховин. Торік у Києві він репрезентував свою книжку з такою назвою. На її основі разом з Галиною Кувівчак-Сахно й створив документальну кінокартину.
Слово тут мав і Євген Мамут — герой цієї стрічки, який створював спецефекти в таких фільмах, як «Брудні танці», «Леді-яструб», «Куди приводять мрії», «Матриця», і удостоєний «Оскара». Взагалі він доклався до творення майже сорока фільмів і семисот рекламних відео. У США заснував музей, експонати якого розповідають про розвиток візуальних ефектів у кіно та в анімації.
Спеціально до Всеукраїнського кінофоруму в Тернополі виготовили марку, присвячену Євгенові Мамуту, спецпогашення якої відбулося під час «КіноХвилі». Його дружина Ірина Борисова, художниця й ілюстраторка, на «КіноХвилі» представила свій мультфільм «Риби немає».
Серед відомих гостей «КіноХвилі» були й режисер Віктор Андрієнко, автори книг і сценаріїв Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Андрій Кокотюха та інші.
Примітно, що свій доробок змогли представити й молоді талановиті митці. Зокрема режисер та оператор з Тернополя Макс Мельник презентував документальну стрічку «Музей-скансен «Черняхівська культура» і короткометражки — «Одне життя» та «Пакет».
Цьогоріч тернопільці мали можливість переглянути чимало українських фільмів. З-поміж них патріотичні «Крути-1918», «Заборонений» про Василя Стуса, фільм-мюзикл «Гуцулка Ксеня», епічна стрічка «Захар Беркут». Правда російсько-української війни поставала з картин «Іловайськ-2014. Батальйон «Донбас», «Форпост Луганськ». Запропонували й анімаційні доробки. Окрім творчих зустрічей були й майстер-класи, літературні репрезентації, обговорення фільмів, кастинги. Під час творчих дискусій говорили про особливості взаємодії кіно з телебаченням і літературою.