Вчені зафіксували найсильнішу за два роки магнітну бурю на Землі. Рівень геомагнітних збурень 12 травня досяг значення Kp = 7 за дев'ятибальною шкалою, заявили в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

За словами вчених, бурі такого рівня здатні помітно впливати на енергетичні системи, вимагаючи корекції напруги, а також збільшують ймовірність сходження космічних апаратів з орбіти і викликають проблеми в навігації. При цьому геомагнітні збурення були відносно короткостроковими: бурі такого рівня можуть тривати до півдоби і більше.

«Відзначається дуже швидке спадання збуреності магнітного поля Землі. Повернення його в норму сталося протягом години після піку бурі. Фактично, Земля пережила один дуже короткий і сильний космічний удар», – йдеться у повідомленні вчених.

Зараз геомагнітна обстановка повністю стабілізувалася, активність Сонця знаходиться на низькому рівні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»