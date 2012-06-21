В Україні розпочинається наступний етап впровадження законопроекту про квоти україномовних пісень і передач на радіо. Згідно з перехідними положеннями закону №1421-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» з 8 листопада радіостанції зобов’язані транслювати у часових проміжках з 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 щонайменше 30% пісень українською мовою (раніше було 25%).
Окрім того, ведення передач державною мовою тепер має становити щонайменше 55% (замість попередніх 50%).
Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада 2016 року набув чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)». Згідно з документом квота на пісні українською мовою у радіоефірі вводиться поступово: протягом першого року їх має бути щонайменше 25%, другого — 30%, третього — 35%. Натомість квота на українську мову ведення ефіру у перший рік дії закону становить 50%, у другий — 55%, у третій — 60%.
У Нацраді прогнозують, що збільшення мовних квот із 8 листопада 2017 року спричинить зростання середнього показника ротації україномовних пісень до 37% в ефірі загальнонаціональних радіостанцій.