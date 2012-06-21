На базі колишнього Ягорлицького дослідно-промислового мідійно-устричного господарства (Кінбурнська коса, село Покровка Очаківського району Миколаївської області) запропоновано відпрацювати пілотний проект із виробництва морепродуктів із залученням до промислового мідійного поля акваторій Джарилгацької і Каркінітської заток Чорного моря у Скадовському районі Херсонської області.
Про це повідомляє журнал The Ukrainian Farmer.
Завдяки сучасним технологіям можливе відродження устричного господарства в частині територіальних вод Національного природного парку «Білобережжя Святослава», де середні глибини становлять 3–6 м.
Зазначається, що в разі реанімації виробництва марикультури в Ягорлицькій затоці можливе відновлення переробки продукції на консервному заводі в Очакові.
Тут збережено виробничі приміщення, хоча повністю знищене обладнання для переробки мідій.
Відпрацьована в Ягорлицькому дослідно-промисловому медійно-устричному господарстві модель вирощування мідій та устриць надалі тиражуватиметься у промислове виробництво.