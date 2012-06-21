У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» № 47 (6410) оприлюднено програми кандидатів на пост Президента України:
ШЕВЧЕНКА Ігоря Анатолійовича, КАПЛІНА Сергія Миколайовича, НАЛИВАЙЧЕНКА Валентина Олександровича, Віталія СКОЦИКА, Євгенія МУРАЄВА, ГРИЦЕНКА Анатолія Степановича, КУПРІЯ Віталія Миколайовича, Геннадія БАЛАШОВА, БОГОМОЛЕЦЬ Ольги Вадимівни, Олександра Леонідовича ШЕВЧЕНКА, Романа НАСІРОВА, Юрія БОЙКА, ЛЯШКА Олега Валерійовича, КОРНАЦЬКОГО Аркадія Олексійовича, ВІЛКУЛА О. Ю., ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни, ДОБРОДОМОВА Дмитра Євгеновича, Олександра МОРОЗА, КИВИ Іллі Володимировича, Руслана КОШУЛИНСЬКОГО, ДАНИЛЮКА Олександра Володимировича, ТАРУТИ Сергія Олексійовича, Ігора СМЕШКО, БОГОСЛОВСЬКОЇ Інни, Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, ГАБЕРА Миколи Олександровича, ДЕРЕВ’ЯНКА Юрія Богдановича, БЕЗСМЕРТНОГО Романа Петровича, БОНДАРЯ Віктора Васильовича, НОСЕНКА Сергія Михайловича, КРИВЕНКА Віктора Миколайовича, КРИВОНОСА Сергія Григоровича, РИГОВАНОВА Руслана Олександровича, ТИМОШЕНКА Юрія Володимировича, НОВАКА Андрія Яремовича, Василя ЖУРАВЛЬОВА, Петра Олексійовича ПОРОШЕНКА, Юрія КАРМАЗІНА, ЛИТВИНЕНКО Юлії Леонідівни, Олександра ВАЩЕНКА, Дмитра ГНАПА, СОЛОВЙОВА Олександра Миколайовича.
Конституцією України та Законом України «Про вибори Президента України» визначено, що право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому Законом України «Про вибори Президента України».
Документом, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборах Президента України, є паспорт громадянина України у вигляді книжечки або у вигляді картки, тимчасове посвідчення громадянина України, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби), паспорт громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт (для громадян України, які проживають або перебувають за межами України), картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора (для осіб, які перебувають в установах виконання
покарань або слідчих ізоляторах).
Передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих
Центральною виборчою комісією України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, публікуються відповідно до частини другої статті 63 Закону України «Про вибори Президента України».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»