Майже 5600 років тому люди з Ієраконполісу (стародавнє єгипетське місто на західному березі Нілу) варили та пили пиво. Команда вчених досліджувала його складові, щоб визначити точний рецепт древнього напою.
Місто Ієраконполіс було релігійним та політичним центром Верхнього Єгипту кінця додинастичної доби та часів перших династій. Столиця III однойменного верхньоєгипетського цаства (Нехен), культовий центр бога Гора Нехенського, на честь якого там було зведено один із найстаріших єгипетських храмів. Той храм залишався важливим культовим місцем навіть після того, як саме місто втратило значення центру держави.
Нещодавно Мохаммед А. Фараг, Муамен М. Ельмассрі, Масахіро Баба та Рене Фрідман опублікували статтю «Розкриття складових найдавнішого пива в Єгипті за допомогою інфрачервоної та масової спектрометрії».
Як зазначають автори наукової праці: «Попередні дослідження показали, що стародавні єгиптяни використовували солод пшениці та ячмінь як основні інгредієнти пивоваріння, але хімічного визначення точного рецепту досі все ще бракувало. Для дослідження складових давнього пива вчені провели детальний аналіз метаболітів на основі ІК та ГХ-МС, орієнтованих на леткі та нелеткі метаболіти на залишках, вилучених із внутрішніх стінок глиняних чанів з найдавніших у світі печей (приблизно 3600 років до н.е.) для масштабного варіння пива, розташованих в Ієраконполісі».
Окрім виявлених хімічних складових з різними ароматизаторами, таких як фініки, вагомим результатом аналізу вчених є те, що вони вперше виявили у великій концентрації фосфорну кислоту. Ймовірно, її використовували древні пивовари як консервант так само, як у сучасних напоях.
Це говорить про те, що перші пивовари набули знань, необхідних для ефективного виробництва та збереження великої кількості пива. Тобто вони вміли консервувати пиво, щоб воно довше зберігалося і не псувалося під час єгипетської спеки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»