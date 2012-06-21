Стихією динозаврів була земля — плавати і літати вони не вміли. Хтось скаже: «А як же плезіозаври, іхтіозаври і птеродактилі з птеранодонтами?», Але справа в тому, що всі ці види — не динозаври, а інші групи рептилій. Правда, деякі динозаври обросли пір'ям і врешті-решт піднялися в повітря, щоб дати життя птахам, які по суті є прямими нащадками динозаврів. Так що можна сказати, що літати динозаври все-таки навчилися. Але з водою у них стосунки не складалися.
У всякому разі, так було прийнято вважати досі. Але днями в Nature вийшла стаття про хвіст спинозавра, хижого навколоводного ящура з крейдяного періоду, який виростав до 7 метрів у довжину. Вважалося, що він харчувався рибою, підстерігаючи її на мілководді, при цьому у воду не занурювався і тим паче не плавав. Однак деякі палеонтологи кілька років тому висунули гіпотезу, що спинозавр був добре пристосований саме до життя у воді: у нього були плоскі лапи, ніздрі, що сидять високо на пащі, і щільні кістки, які повинні були допомагати пірнати.
І ось зовсім недавно вдалося знайти хвіст спинозавра, який зберігся на 80% — плоский і надзвичайно гнучкий, несхожий на хвости жодного з хижих динозаврів. Вчені зробили пластикову копію хвоста спинозавра, а також пластикові копії двох інших хижих динозаврів і копії хвостів крокодила і тритона. Штучними хвостами вони махали у воді, щоб зрозуміти, чи допомагають вони плавати. І хвіст спинозавра в цьому сенсі дійсно був більш ефективний, ніж хвости інших хижих динозаврів — з ним спинозавр міг плавати, подібно тритонам і крокодилам. Тобто цей динозавр міг жити одночасно і у воді, і на суші.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»