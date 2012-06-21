Наявність українського громадянства дозволяє відвідувати без віз 87 держав світу. Таку інформацію оприлюднили укладачі ейтингу “Global Passport Power Rank 2017” , пише газета «Експрес».

Найвпливовішим визнали німецький паспорт. Він дозволяє безвізовий в'їзд до 157 країн. Друге місце посіла Швеція та Сінгапур. Громадяни цих держав без віз можуть відвідувати 156 держав. Далі йдуть Данія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Швейцарія, Норвегія, Великобританія і США (відповідно – 155 держав). А от на останньому місці в рейтингу – афганський паспорт (лише 23 країни без візи).

– Україна опинилася не на перших місцях, але принаймні в першій половині цього рейтингу. Чи можна вважати це досягненням?

– Насправді подорожувати з українським паспортом не так легко, – розповідає громадський активіст та професійний мандрівник Богдан Логвиненко. – Є ще багато держав, які ми не можемо вільно відвідувати. Причому, є багато тих, з якими давно можна було встановити безвізовий режим. Скажімо, Малайзія передбачила для нас можливість безвізового відвідування на 30 днів, хоча для громадян більшості інших країн цей термін становить 90 днів. А все тому, що Україна не відповідає візовою взаємністю й не скасовує візи для громадян Малайзії.

Аналогічно відбувається з багатьма іншими державами. Зокрема, ми вимагаємо візи від громадян Сінгапуру, Австралії, Нової Зеландії зі значно вищим за наш рівнем життя. Тому не дивно, що вони не рвуться спрощувати процедури для нас. Думаю, якби наші профільні чиновники працювали ефективніше, наш паспорт був би значно вище у цьому списку.

– Правду кажучи, навіть список десятків країн, куди ми можемо в'їжджати без візи, має одне важливе «але». Більшість із них територіально розташовані доволі далеко й туди мало хто їздить через дорожнечу авіаквитків...

– Так, це проблема. Хоча для досвідченого мандрівника – не завжди. Повірте, можна доїхати майже в будь-яку країну, не маючи багато грошей, наприклад, автостопом.

– Але все ж хотілось би без перепон відвідувати й близькі до нас країни Євросоюзу. Чому ЄС стільки часу не надає нам безвізовий режим?

– Через внутрішні проблеми в України. Безвізовий режим – це, насамперед, довіра до документообігу країни. Внутрішній український паспорт можна зробити на принтері. А саме на підставі внутрішнього видають і закордонний паспорт. І, якщо документ так легко сфальшувати, то, відповідно, і в інших країн немає довіри.

В Україні почалося оформлення пластикових ID-карток, які з часом замінять традиційні паспорти-книжки. Але поки їх роблять тільки 16-річним українцям, які отримують перший документ. Масштабної заміни паспортів наразі нема.

– На перших місцях рейтингу опинилися Німеччина, Швеція та Сінгапур. У чому секрет успіху цих держав?

– У тому, що вони якісно, ефективно проводять свою зовнішню політику. Приміром, віза до Сінгапуру – одна з найлегших в отриманні. Її навіть не вклеюють у паспорт, а видають на бланку зі шрих-кодом, який потім сканують на кордоні. Для її отримання не треба надавати жодних підтверджувальних документів, достатньо лише заповнити спеціальну електронну форму на сайті. Та й загалом Сінгапур – досить відкрита транзитна країна, їй важливо, щоб її паспорт був високо в рейтингу.

А ще в трійці лідерів опинилися найменш конфліктні країни. Зрозуміло, що чим менше непорозумінь у міжнародних відносинах, тим більше відкритих кордонів.