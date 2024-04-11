У вівторок Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщині провів нараду з питань протиповітряного захисту критичної інфраструктури та функціонування енергетичної системи Харківської області.

Зокрема глава держави обговорив з командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком організацію нової схеми захисту Харкова з повітря із залученням додаткових засобів ППО.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький доповіли Президентові про наслідки російських обстрілів для енергогенеруючих потужностей та нинішню ситуацію з електропостачанням.

Учасники наради узгодили плани відновлення енерговиробництва та зведення капітальних захисних споруд.

Важливий напрям — виважені рішення Важливий напрям — виважені рішення

Також на нараді розглянули найактуальніші соціальні питання для регіону. Начальник Харківської ОВА та міністр освіти і науки Оксен Лісовий представили план організації офлайн­навчання в окремих районах Харкова з 1 вересня цього року. Кошти на будівництво шкільних укриттів та закупівлю шкільного транспорту закладено в державному бюджеті.

На Харківщині Президент поспілкувався з командувачем ОУВ «Харків». Володимир Зеленський ознайомився із процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з державою­агресоркою.

«Харківська область — дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати», — наголосив глава держави.

Олег Синєгубов зазначив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, «зуби дракона», протитанкові рови.

Проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міністерство оборони, врахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.

Бригадний генерал Юрій Галушкін доповів главі держави про оперативну обстановку на своєму напрямку та готовність протидіяти потенційним загрозам з боку рф.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних сил України та Національної гвардії, які відзначилися під час захисту Харківщини й на бахмутському напрямку. Володимир Зеленський також нагородив поліцейських і рятувальників, які героїчно ліквідовували наслідки російських ударів по Харкову.

І підприємцям потрібна підтримка

Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрівся із представниками бізнесу на Харківщині. Глава держави подякував підприємцям за збереження економіки регіону під час війни.

«Ми готові поговорити про те, які у вас є найболючіші питання. Де ми можемо допомогти — будемо це робити», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що зараз важливо посилювати протиповітряну оборону, відновлювати електро­ та водопостачання, будувати бомбосховища у школах на Харківщині. Глава держави також зазначив, що Кабінет Міністрів має ухвалити рішення щодо виплати компенсацій харків’янам та місцевим підприємствам за використання пального для генераторів.

Перший віцепрем’єр­-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зауважила, що Харківщина активно залучена до державних програм підтримки.

«На всі програми підтримки в межах «Зроблено в Україні» в державному бюджеті закладено 45 мільярдів, щонайменше півтора мільярда буде на Харківську область. Ця сума — не ліміт. Що активніше бізнес долучатиметься до програм підтримки, то більшою може бути сума. Із бізнесом Харківщини ми також порушили питання розширення локалізації на нові категорії товарів і пріоритету для українських виробників у публічних закупівлях. Маємо купувати вітчизняне — і як держава, і як громадяни. Особливо коли українські товари виробляються в таких складних умовах», — наголосила вона.

Під час діалогу із представниками бізнесу йшлося про те, що сьогодні з урахуванням ситуації в регіоні уряд працює над певними рішеннями. Зокрема, розглядають можливість збільшити розмір мікрогрантів для бізнесу Харківщини з 250 тисяч гривень до 500 тисяч гривень.

Крім того, міністерствам і відомствам доручили опрацювати можливість надати мікро­, малим і середнім підприємствам у Харкові портфельні гарантії, а також встановити пільгові тарифи на залізничні вантажні перевезення зі станцій на прифронтових територіях.

Джерело: Офіс Президента