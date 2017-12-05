Цими вихідними на сцені Національного академічного театру ім. Івана Франка усіма гранями виблискував талант Ади Роговцевої. Цього літа актриса відзначила ювілей, та присвячений цій даті вечір народна артистка України, Герой України вирішила перенести на півроку.
До театру завітало й президентське подружжя. Петро й Марина Порошенки виявили бажання особисто привітати Аду Миколаївну. «Надзвичайно радий можливості засвідчити Вам свою величезну шану, захоплення і кохання до великої українки — Ади Миколаївни Роговцевої. І роблю це не просто як Президент, а більше як представник багатомільйонної армії шанувальників Вашого таланту. Я щасливий тим, що нам пощастило жити в епоху Ади Роговцевої», — зворушено звернувся до мисткині Петро Порошенко.
Глава держави назвав творчий доробок актриси в театрі й кінематографі «гордістю і славою нашої культури, її золотим фондом».
Окремо він щиро висловився щодо шани і поваги до актриси за її громадянську позицію, особливо відзначивши її роль у 2014 році. «Сьогодні це загальновідомо. А тоді це була громадянська позиція великої жінки і великої українки. Ада Миколаївна — одна з перших волонтерів, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — З перших днів вона організувала збір коштів для допомоги армії та лікування наших поранених воїнів. Її концерти в переповнених залах Сєверодонецька та Маріуполя, щойно звільнених, чітко засвідчили, що це — Україна. І Україна засвідчується не лише прапором, який піднімається над мерією, а й виступом Ади Миколаївни в українських театрах».
Глава держави підкреслив роль актриси в об’єднанні України: «Ваша творчість допомагає нам усім зшивати Україну, забезпечити її соборність і єдність».
Він нагадав, що Ада Роговцева грала і саму Лесю, і героїнь її творів. «Так само, як і Лариса Петрівна Косач — Українка… Для нас Ада Миколаївна — наша Ада Українка, — того вечора Президент не шкодував компліментів. — Це один із найкращих символів української жінки: красивої, сильної, вольової, патріотичної, яка дуже любить Українську державу і український народ».
Глава держави вручив актрисі Державну премію України імені Олександра Довженка за 2017 рік та додав, що ця премія формально «за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва». «А насправді — просто за те, що Україна Вас любить, дорога Адо Миколаївно», — наголосив Петро Порошенко.
Ада Роговцева, своєю чергою, подякувала Петрові Порошенкові за привітання та вручення державної премії: «Я безмежно вдячна Вам за цю честь». Актриса зауважила, що на її життєвому шляху зустрічалось багато хороших людей, і особливо тепер, коли вона відвідує українських воїнів на передовій. «Я сподіваюсь, що ми станемо ще кращими, а те, що ми мужні й мудрі — то я в цьому впевнена», — звернулась артистка до глядачів у залі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»