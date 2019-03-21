У Березівській ОТГ на Сумщині піклуються про місцеві книгозбірні, справедливо надаючи їм великого значення в розвитку сільських територій

Так складалися обставини, що впродовж останніх трохи більш як трьох років, відколи в області з’явилася перша ОТГ у селі Береза Глухівського району, тут випадало бувати щонайменше двічі на рік. По-перше, місцева громада — один з найактивніших передплатників «Урядового кур’єра», тож завжди корисно поспілкуватися з читачами, а по-друге, в ОТГ особливо часто мають приємні приводи для зустрічей у колі земляків.

Торік восени в селі відкрили сучасний стадіон зі штучним покриттям, у травні оновили виставкову залу Шевченківського будинку культури, перед тим організували молочний кооператив.

Ось і цього разу голова ОТГ Надія Артеменко повідомила ще одну новину: березівська бібліотека із шістьма філіями докорінно оновлюється і розвивається разом з громадою. І для цього місцевий бюджет, спонсори, благодійники не шкодують коштів, бо духовну складову неможливо виміряти гривнями, доларами чи євро. І стовідсотково мають рацію. Адже нині бібліотека — докорінно інший культурно-мистецький заклад, ніж, скажімо, 20—30 років тому. Її функції не просто розширилися, а стали суголосними тим, що допомагають громаді ставати економічно і соціально міцною.

На всі смаки й уподобання

У приміщенні бібліотеки в Березівському будинку культури затишно, тепло, охайно. Аж не віриться, що зовсім недавно книгозбірня тулилася в іншій кімнатці — холодній і неопалюваній, а тим, хто в ній працював чи приходив по книжки, доводилося якщо не мерзнути, то час від часу ловити дрижаки. Як розповіла її завідувач Тетяна Орловська, тепер зовсім інша річ. І дорослі, і дітлахи — учні молодших класів, яких чимало серед читачів, залюбки проводять тут вільний час у теплі-добрі й розумному товаристві книжок. Цьому сприяє оснащення комп’ютерною та оргтехнікою — також за сприяння місцевої влади.

Крім центральної, діють філіали в населених пунктах ОТГ: Шевченковому, Слоуті, Первомайському, Обложках, Землянці та Горілому. Книжковий фонд — понад 83 тисячі примірників — постійно оновлюється. Насамперед завдяки тісній співпраці із Сумською обласною універсальною бібліотекою, звідки вже отримано понад 400 книжок українських та закордонних авторів. Долучилися депутати сільської ради, старостати, будинки культури, шкільні бібліотеки Березівської та інших ОТГ Сумщини. Понад 1000 примірників надійшло під час благодійної акції «Подаруй бібліотеці книжку». Слоутська філія отримала 25 книжок від Благодійного фонду «Бібліотечна країна та IREX/Україна». Уся література українськомовна, розрахована на читача різного віку й уподобань.

Бібліотекарі громади не лише отримують книжки, а й самі долучаються до їх збирання. У межах всеукраїнської акції «Діти Луганська — діти України», ініційованої українською письменницею Світланою Талан, до речі, уродженкою Слоута, зібрано та передано багато цікавих українських книжок дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Активно читають Василя Шкляра, Володимира Рутківського, Григора Тютюнника, Василя Сухомлинського, випуски традиційного альманаху «Слобожанщина» письменників Сумської обласної організації НСПУ.

Передплачують 20 найменувань періодичних видань, з-поміж яких і «Урядовий кур’єр». Одне слово, вибір є — було б бажання читати.

На щастя, воно теж є: офіційні користувачі закладу — 1845 осіб. Наймолодший — п’ятирічний Льоня Андросенко, який сам хоч ще і не вміє гаразд читати, але на допомогу завжди приходять тато, мама і старший братик — усі вони постійні користувачі. А ветеранові читацької громади Жанні Каліновській — 78. Вона дуже любить поезію, охоче декламуючи найкращі зразки зі сцени місцевого будинку культури, а також періодику, в якій знаходить для себе багато корисного і пізнавального.

Духовний фундамент міцніший за матеріальний

Саме так вважає не тільки Надія Артеменко, а й уся владна команда ОТГ, колектив бібліотекарів, зрештою кожен, хто долучається до духовного джерела. Адже за час існування Березівської громади бібліотечні заклади працюють за різними напрямами, що зміцнює економічний та соціальний поступ селян, цементує новостворену ОТГ.

Слоутська філія у партнерстві з громадською організацією «Слоутська» три роки поспіль — активні учасники міжнародного проекту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», який упроваджує Асоціація міст України в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Його мета — інформувати громадян про особливості місцевого самоврядування, налагоджувати співпрацю із владою, розробляти дієві підходи в залученні активних громадян до розвитку громад та ухвалення рішень на місцях. Тобто конкретний приклад практичної участі бібліотеки в розвитку ОТГ. До слова, і цього року заклад активно працює.

Заслуговує підтримки соціокультурна діяльність, у межах якої працюють дев’ять клубів за інтересами. Активісти організовують поїздки на прощу, беруть участь у мистецьких заходах, разом обирали сімейного лікаря.

З 2013 року в Слоутській філії працює клуб за інтересами «Надія», при якому п’ять різнопланових груп: дискусійна — «Істина», літературно-музична — «Ліра», рукоділля — «Чарівниця», «Інтернет-спілкування», «Природолюб».

Учасники останньої охоче діляться не лише досвідом квітникарства і городництва, а й розсадою, саджанцями, залучаючи до впорядкування вулиць родичів, сусідів, знайомих, проводять конкурси на кращу садибу. А ще організовують екскурсійні поїздки рідним краєм, для яких сільська рада надає новенький автобус.

Клубні активісти регулярно організовують творчі зустрічі з видатними особистостями, чиї імена широко знані в Україні й за її межами. Нещодавно гостями були уродженець Берези народний артист України Олексій Богданович, дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках і каное Олександр Шапаренко, співаки заслужений артист України Леонід Матвієнко, заслужений діяч мистецтв Валерій Козупиця, володарка відзнаки «Золотий письменник України» Світлана Талан та інші.

Із березівським краєм тісно пов’язані життєві долі поета Василя Туманського, іменем якого названо головну вулицю села Шевченкове, вченого-етнографа-фольклориста Пелагеї Литвинової-Бартош, видатних митців Володимира та Георгія Нарбутів. В особливій пошані і пам’яті — Тарас Шевченко, тіло якого везли через Шевченкове на перепоховання з Петербурга до Канева у травні 1861-го. Усе це — духовний фундамент громади, завдяки якому вона невпинно міцніє матеріально і духовно.