Президент Петро Порошенко привітав Бориса Патона зі 100-літнім ювілеєм і відзначив його самовіддане служіння Україні.
«Шановний Борисе Євгеновичу! Щиро вітаю Вас зі 100-літнім ювілеєм. У день Вашого народження хочу висловити глибоку повагу. Високо ціную Вашу вірність обраній справі та самовіддане служіння Україні», — йдеться у вітанні, розміщеному на сайті глави держави.
Петро Порошенко наголошує, що життєвий шлях i професійна діяльність Бориса Патона позначені невтомною працею, творчим підходом до розв’язання складних наукових і науково-технічних проблем, винятковим умінням передбачати перспективність досліджень і сприяти їх розвитку.
«Український народ шанує Вас як талановитого організатора науки та видатного вченого. Ваша постать назавжди ввійшла у вітчизняну історію. Нехай талант, наснага й оптимізм і надалі допомагають Вам у всіх творчих задумах», — побажав Президент ювілярові.
«Щиро вітаємо Бориса Євгеновича! Бажаємо здоров’я, натхнення, вдячності й поваги від колег та учнів! Україна пишається Борисом Патоном, чиє ім’я — не лише легенда науки, а й символ країни!» — зазначається в урядовому вітанні.
Як ідеться в повідомленні на сайті НАН України, Борис Патон зробив визначний внесок у проблему з’єднання матеріалів, у методології і технології електрозварювання на землі, у воді і в космосі.
У 1962—1991 роках Борис Патон був президентом Академії наук УРСР, а після здобуття незалежності й досі очолює Національну академію наук України.
Борис Патон — іноземний член 18 національних академій наук, його іменем названо малу планету, перший у світі суцільнозварний міст в Києві, алмаз у майже 52 карати, майже 4-кілометровий пік на східному схилі Ельбрусу. Борис Патон — найстарший з академіків України, перший в історії Герой України, автор понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.