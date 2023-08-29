У неділю у столиці Угорщини Будапешті завершився чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики. Одним з найцікавіших на змаганнях вийшов фінал у стрибках у висоту серед жінок. Лідерка нашої збірної представниця ЗСУ дніпрянка Ярослава Магучіх із другої спроби взяла планку на висоті 2,01 метра і здобула перше в кар’єрі світове «золото».

Це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за останні десять років і дванадцяте сумарно «золото» для України за всю історію ЧС.

У переможному фіналі наша стрибунка виграла напружене протистояння із двома австралійськими спортсменками Елінор Паттерсон і Нікола Оліслаге, які взяли «срібло» та «бронзу». Під час змагань Ярослава здобула олімпійську ліцензію (1,97 метра).

Цікаво, що 2,01 — це найнижчий результат, який показувала Магучіх у фіналах чемпіонатів світу. 2019 року вона стрибнула на 2,04 метра, а 2022-го — на 2,02 метра, проте залишилася обидва рази на другому місці.

Минулої неділі уже у статусі чемпіонки світу учениця Тетяни Степанової встановила планку на висоті нового рекорду України — 2,07 м. Але цього разу планка не встояла.

«Ця медаль — для мого народу! — наголосила чемпіонка в першому інтерв’ю в новому статусі. — Це були складні кілька років. Психологічно було дуже важко, адже це вже другий чемпіонат світу, про який я думала, що повинна виграти «золото». Я повинна була виграти, щоб зробити мій народ і моїх прихильників щасливими. Так і сталося».

Здобувши медаль найвищого ґатунку, Ярослава зізналася, що втілила найзаповітнішу мрію свого найголовнішого уболівальника — батька. І почувалася не лише татовою донею, а й принцесою:

«Після перемоги я отримала корону від одного з британських уболівальників. Можливо, трохи схожа на принцесу, але можу дозволити собі побути принцесою кілька годин. Завтра розпочнемо наступний етап нашої підготовки. З нетерпінням чекаю ще одного титулу в олімпійському Парижі», — сказала Ярослава Магучіх організаторам після перемоги.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»