8000 українців отримали ваучери на здобуття нової професії з початку року

З початку 2025 року 8000 українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть опанувати новий фах або спеціальність, актуальні на ринку праці. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучер, — медсестра, кухар, соціальний працівник, водій. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Для зменшення рівня структурного безробіття, коли українці не можуть знайти роботу через невідповідність своїх професійних навичок чи кваліфікації потребам роботодавців, ми запровадили навчальні програми. Завдяки їм люди можуть здобути актуальну нині професію або додаткові навички і стати більш затребуваними на ринку праці. Зокрема, можна взяти ваучер на навчання та опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей. З початку цього року такою можливістю скористалися вже 8 тисяч українців. Держава профінансувала їхнє навчання на 76 мільйонів гривень», — повідомила Тетяна Бережна.

Серед найпопулярніших спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року: медсестринство (видано 1962 ваучери); кухар (684); соціальний робітник (579); водій (534); медицина (420).

Серед людей, які взяли ваучери на навчання, особи віком понад 45 років — 6137; внутрішньо переміщені — 1193; з інвалідністю — 479; учасники бойових дій — 252.

2024 року ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 мільйонів гривень. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які мають професійно-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років. Зокрема, це люди старші 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років; ветерани, учасники бойових дій; внутрішньо переміщені особи; люди з інвалідністю; люди, що зазнали поранення внаслідок воєнної агресії або пройшли полон.

Отримати послугу можна, обравши спеціальність, професію та місце навчання і подавши заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості, або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні — паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо). Упродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання вища, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Ваучер можна використати для навчання в галузях ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюють заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Нагадаємо, програма надання ваучерів на навчання — складова флагманського проєкту Міністерства економіки «Робота без бар’єрів», який реалізують на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. Реалізатор програми — Державна служба зайнятості.

Джерело: Міністерство економіки