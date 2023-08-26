Перед війною внаслідок адміністративно­територіальної реформи кількість філій Центральної бібліотеки Полтавської міської територіальної громади збільшилася майже вдвічі — з 17 до 32. Про те, як вони працюють в умовах воєнного стану, «Урядовому кур’єру» розповідає директор Центральної бібліотеки Таміла ДУЗЕНКО.

Подяка за добре серце

— Пані Таміло, наскільки активно філії співпрацюють із внутрішньо переміщеними особами?

— На 1 серпня понад 3000 таких людей стали постійними користувачами бібліотек громади. Чимало їх беруть участь у різноманітних програмах, які пропонуємо для них у бібліотечних просторах. Значна частина активностей у наших закладах спрямована на розв’язання проблеми їхньої соціальної адаптації.

Цього року ми реалізуємо проєкти «Бібліотека — простір безпеки і підтримки» і «Бібліотека — платформа єднання». Свідчення реалізації першого з них — подяка, яку висловив колективу філії №3 кандидат наук з державного управління, доцент Донбаської національної академії будівництва і архітектури Борис Беззубко. Коли академія евакуювалася з міста Краматорська Донецької області, він став працювати дистанційно в Полтаві, в цій бібліотеці. Звідси читав лекції та проводив практичні заняття і консультації зі студентами. Завдяки можливості проводити організаційну, методичну та наукову роботу разом із співробітниками кафедри менеджменту ДонНАБА він підготував посібник «Менеджмент в будівництві та житлово­комунальному господарстві».

Другий проєкт спрямовано на інтегрування внутрішньо переміщених осіб у міську громаду. Разом із представницями громадської організації «Інша жінка» задля їхньої підтримки понад рік у бібліотечному просторі реалізовували різного змісту соціальні проєкти. У бібліотеках створено умови для живого спілкування та напрацювання соціальних зв’язків, які жінки­переселенки частково втратили після того, як змінили місце проживання, і це стало для них розрадою та нагодою вистрибнути з фонового стану війни, згадати, що можна і потрібно просто жити.

За допомогу в реалізації проєктів організації «Інша жінка» центральну бібліотеку відзначено подякою від ГО «За добре серце». Персональні подяки отримали і працівники відділу обслуговування Тетяна Обифіст, Людмила Цірценс, Олексій Орел.

— Які ще заходи проводите для потерпілих від російської агресії?

— За сприяння Міжнародної організації з міграції в першому півріччі для них у відділі обслуговування центральної бібліотеки провели понад десять заходів терапевтичного характеру, під час яких розкрився творчий, інтелектуальний потенціал наших читачів. У літературній кав’ярні «Поезія, що зігріває» зустрілися поетеси­переселенки Світлана Фоменко з Донеччини, харків’янка Валентина Харченко та полтавки Марина Садова, Юлія Сарафанова й Катерина Панченко. Персональну виставку «Майкл Джексон: танцюючи власну мрію» полтавцям і своїм землякам презентувала уродженка міста Костянтинівки Донецької області переселенка Оксана Шабас.

Завдяки тісній співпраці з Міжнародною організацією з міграції ігрова скарбничка центральної бібліотеки збільшилася на 12 сучасних настільних ігор для цікавого та корисного дозвілля. За сприяння цієї організації чимало переселенців відвідувало організовані у книгозбірні групові заняття з англійської мови «Вивчаємо англійську».

Для охочих удосконалити знання з української мови цього року було організовано два цикли групових занять: «Мова єднає Україну» та «Мова має значення», які на волонтерських засадах у центральній бібліотеці провели Герой України Тетяна Балагура та кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри філології та журналістики ПНПУ ім. В. Короленка Віра Мелешко.

Простір для спілкування

— Чи організовуєте у філіях психологічні тренінги?

— Так, організовуємо. Наприклад, спільно із представниками ГО «Жіночий хаб 2.0» для внутрішньо переміщених осіб було проведено психологічні тренінги «Стійкість під час війни» і групові заняття «Єднання заради дії».

За сприяння БФ «Посмішка ЮA» та за підтримки Фонду народонаселення ООН реалізуємо проєкт бібліотеки­філії №2 «Психологічна допомога». У його межах проводять безкоштовні консультації, заняття із групової терапії у формі тренінгів, майстер­класів, арттерапії, ознайомлення з літературою та демонстрацію кінофільмів відповідної тематики. Індивідуальні та групові консультації проводять психологи мобільних бригад психологічної допомоги.

Відбулося дві серії тренінгів для внутрішньо переміщених «Емоційний інтелект. Правила здоров’я у воєнний час» та «Культура стосунків під час війни на території України». До послуг тих, хто відвідує цю філію, працює ранковий бібліотечний кінотеатр для внутрішньо переміщених осіб.

Завідувачка філії №2 Юлія Коваленко зауважує, що бібліотеки давно називають аптеками для душі. Читачі й до війни шукали в бібліотеці не лише книжку, а можливість спілкування. Тож у читальному залі центральної бібліотеки свій проєкт «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка в надзвичайних ситуаціях» презентувало громадське об’єднання «Союз ветеранів АТО Донбасу».

— Серед ваших читачів­переселенців чимало сімей з дітьми.

— За сприяння БФ «Stabilization Support Services» Полтавське бюро правової допомоги в читальному залі відділу обслуговування ЦБ ПМТГ провело зустріч «Особливості надання правової та соціальної допомоги ВПО» та надало консультації про надання професійної комплексної допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб та їхнім дітям.

Наші бібліотеки надають широкий спектр релаксаційних послуг для родин переселенців з дітьми. Так, бібліотека­філія №4 реалізує мініпроєкт «Знай наших!» Щонеділі тут проводять патріотичні години, різноманітні посиденьки — мистецькі, пізнавальні, етнографічні, які обов’язково завершуються майстер­класами для дітей.

Завідувачка філії Ганна Панюта зазначає: «Приємно здивована, що зросла потреба у бібліотеці й книжці, зокрема українською мовою. Повне взаєморозуміння із читачами. У першому півріччі 2023 року бібліотеці подарували 333 примірники нових книжок. Робота з вимушеними переселенцями ще більше об’єднала нашу читацько­бібліотечну спільноту. Спільні зустрічі, обговорення книжок, літературні ігри та майстер­класи допомагають людям з інших міст соціалізуватися в полтавську громаду».

Бібліотека­філія №5 реалізує власний етнопроєкт «Мистецька спадщина для всіх». Бібліотекарі запрошують внутрішньо переміщених осіб на заходи краєзнавчого спрямування, презентують етноскарби Полтавщини.

Завідувачка філії Ірина Бочкова повідомила, що із 3 тисяч користувачів бібліотеки понад 100 осіб — переселенці. Читання виявилось актуальним, особливо для батьків і дітей.

Заходи, на які запрошують переселенців, здебільшого ексклюзивні. Цікавинка цієї бібліотеки — проєкти, втілені з Полтавським обласним краєзнавчим музеєм ім. В. Кричевського: «Народна символіка рослин», «Музейна корчма» «Смачні візитівки полтавської кухні». Великий інтерес полтавців і внутрішньо переміщених осіб викликав майстер­клас із полтавського розпису, який відбувся в центральній бібліотеці за участі мисткині Лідії Орел.

Ковалівська бібліотека­філія підготувала і провела для переселенців, дорослих та дітей, історичний портал «Пам’ятай про Крути», патріотичну годину «Доки серця палають, герої не вмирають», творчу майстерню «Пес Патрон — найвідоміший пес України» тощо.

Торік у листопаді в бібліотеці­філії для дітей №10 розпочав роботу Центр підтримки ВПО Волноваського району Донецької області «Пліч­о­пліч». Для дорослих відвідувачів центру і дітей в бібліотеці було проведено театралізовані заходи краєзнавчо­етнографічної тематики. Спільно з організацією Handicar international Federation провели тренінг із психології «Турбота про себе». У центрі щочетверга відбуваються зустрічі із психологами гуманітарної місії «Пролісок». Щоп’ятниці представники БФ «Право на захист» проводять тут консультації. Для охочих було організовано зустріч із представниками Головного управління пенсійного фонду. Понад 500 волновасців знайшли тут підтримку.

Чугайстри для передової

— Чи продовжуєте займатися волонтерською діяльністю?

— Звичайно. Співпрацюємо із Полтавським волонтерським корпусом патріотів України, ГО «Об’єднані надією». Бібліотечні волонтери загону «Невтомні бабусі» і працівники бібліотек у позаробочий час сплели й передали військовим 55 тисяч квадратних метрів сіток, 136 чугайстрів (кікімор). Сплели понад 200 пар шкарпеток та майже 400 килимків, пошили кількасот трусів, виготовили значну кількість окопних свічок. Намагаємося радувати захисників різноманітними смаколиками, передаємо на передову посилки з консервацією, фруктами, овочами. Плетемо рукавиці для операторів дронів, збираємо лікарські трави — робимо все, щоб полегшити побут наших військових. Працівники бібліотек за власним бажанням донатять на ЗСУ в різні благодійні фонди, яким довіряють.

Саме завдяки українським воїнам наші бібліотеки стабільно працюють, обслуговують користувачів. Із початку року ми надали послуги майже 50 тисячам відвідувачів.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Таміла ДУЗЕНКО. Народилася в селі Селещина Машівського району Полтавської області. Закінчила Харківський державний інститут культури за фахом «бібліотекознавство та бібліографія».

Із 1 серпня 1981 року працює в Полтавській міській централізованій бібліотечній системі на посадах бібліотекаря, методиста, заступника директора. З 1990­го — директор Полтавської міської ЦБС, із січня 2021 року — директор ЦБ Полтавської міської територіальної громади.

Заслужений працівник культури України.