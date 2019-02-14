Під час робочої поїздки на Одещину Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованої дороги в обхід міста Рені й відремонтованої дороги М-15 Одеса — Рені. «Цю дорогу обіцяли побудувати з 2009 до 2013 року, але нічого не робили. Сьогодні ми загалом завершуємо цей надзвичайно важливий проект — транспортний коридор, який поєднує Одесу, Рені, кордон», — зазначив Президент. А далі можливе сполучення з Молдовою, Румунією, Болгарією.

У 2015—2016 роках до Одеси треба було їхати 7—8 годин, нині лише 3—4. Якісна дорога сприятиме створенню нових робочих місць та інфраструктури, до квітня має бути завершено всі роботи.

«Тепер з Рені до Одеси веде нова добре відремонтована гарна дорога. Якщо на об’їзну дорогу навколо Рені чекали 10 років, то дорогу Одеса — Рені, побудовану в 1950 роках, майже на всій ділянці не ремонтували. Для Бессарабії та півдня Одеської області це було питання життя і смерті, зв’язку», — наголосив глава держави, додавши, що це стало можливим завдяки програмі децентралізації, яка принесла гроші в територіальні громади.

Нині до дорожнього будівництва залучаються кошти Європейського Союзу, які насамперед спрямовують на відновлення зруйнованої війною інфраструктури Донбасу, надають гранти на будівництво доріг у всій Україні. «55 мільярдів гривень — на будівництво доріг цього року. Дуже багато зроблено. І ми з упевненістю дивимося в майбутнє», — підкреслив Президент.

Він домовився із владою Болгарії та Румунії про визначення місця й побудову мосту через Дунай, щоб скоротити відстань від Одеси до Румунії й Болгарії.

Траса Одеса — Рені тягнеться фактично до кордону й у перспективі може сполучати Україну із сусідніми державами. Фото Михайла ПАЛІНЧАКА

Витіснити нас із Причорномор’я не вдасться

Статус України як морської держави буде збережено попри російську агресію та анексію Кримського півострова. «Наша присутність на морі — життєва необхідність і важливий інтерес нашої держави. Тому для мене надзвичайно важлива зустріч з однодумцями, які цей інтерес реалізують», — заявив глава держави під час розширеної наради в Ізмаїлі з питань розвитку морегосподарського комплексу.

«Ми не допустимо окупації Азовського моря та Керченської протоки й забезпечимо виконання двосторонніх угод і міжнародних конвенцій про мореплавство, зокрема в Чорному та Азовському морях. Ми забезпечимо гарантії безпеки й захисту національних інтересів України», — наголосив Петро Порошенко.

Для придунайського регіону особливим стало рішення про закріплення в Конституції прагнень вступу України до ЄС і НАТО. «Адже придунайський регіон один з орієнтованих на співпрацю з ЄС. Це регіон, розвиток якого залежить від розвитку мореплавства. Але морський шлях привабливий тоді, коли він безпечний. Тому Україна робитиме все необхідне для гарантування національної безпеки на морських шляхах. Ми розвиватимемо й зміцнюватимемо Військово-Морські сили, нарощуватимемо партнерство з НАТО, не дамо Росії витіснити Україну з Причорномор’я. Ми здатні бути вагомим контриб’ютором системи безпеки всього Східного Середземномор’я разом з нашими партнерами з Північноатлантичного Альянсу», — наголосив Президент.

Частина транспортного коридору Європа — Азія

Україна має всі можливості введення наших морських портів до європейських транспортних коридорів. «На берегах Дунаю природа й історія створили великі можливості для інфраструктурних проектів з логістики, пов’язаних з міжнародною торгівлею, туризмом. Подальша інтеграція транспортного комплексу країни в міжнародну мережу — один із шляхів забезпечення можливостей і переваг Угоди про асоціацію. Маємо перетворити вітчизняну транспортну галузь на частину транспортно-логістичних коридорів і використати всі можливості співпраці з ЄС, взяти активну участь в розвитку транспортного коридору сполученням Європа — Азія», — зазначив глава держави.

До реалізації мережі внесено вісім морських портів України. І серед них два розташовані на Дунаї — це Рені й Ізмаїл, де передбачено реалізацію інфраструктурних проектів з модернізації та розвитку портового комплексу. Це забезпечить залучення фінансових потоків з ЄС і впровадження інформаційно-комунікаційних систем для відновлення та формування нових транзитних потоків територією України. Це завантажить не лише порти, а й залізниці, автотранспорт, забезпечить додаткові надходження в українську економіку.

Портова галузь — один із найвагоміших чинників зростання економіки, адже завдяки їй забезпечується 40% міжнародної торгівлі держави, а торік за обсягами вантажообігу вона посіла друге місце в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Для її подальшого розвитку потрібні фахівці високої кваліфікації. «Найперший у їхній підготовці Національний університет «Одеська морська академія». Якість підготовки моряків відповідає всім міжнародним стандартам. Я пишаюся, що Україна входить до п’ятірки лідерів за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень. Я готовий разом з вами працювати над зміцненням і розвитком нашого морського освітнього потенціалу», — резюмував Президент.

Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»