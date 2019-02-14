Під час робочої поїздки на Одещину Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованої дороги в обхід міста Рені й відремонтованої дороги М-15 Одеса — Рені. «Цю дорогу обіцяли побудувати з 2009 до 2013 року, але нічого не робили. Сьогодні ми загалом завершуємо цей надзвичайно важливий проект — транспортний коридор, який поєднує Одесу, Рені, кордон», — зазначив Президент. А далі можливе сполучення з Молдовою, Румунією, Болгарією.

У 2015—2016 роках до Одеси треба було їхати 7—8 годин, нині лише 3—4. Якісна дорога сприятиме створенню нових робочих місць та інфраструктури, до квітня має бути завершено всі роботи.

«Тепер з Рені до Одеси веде нова добре відремонтована гарна дорога. Якщо на об’їзну дорогу навколо Рені чекали 10 років, то дорогу Одеса — Рені, побудовану в 1950 роках, майже на всій ділянці не ремонтували. Для Бессарабії та півдня Одеської області це було питання життя і смерті, зв’язку», — наголосив глава держави, додавши, що це стало можливим завдяки програмі децентралізації, яка принесла гроші в територіальні громади.

Нині до дорожнього будівництва залучаються кошти Європейського Союзу, які насамперед спрямовують на відновлення зруйнованої війною інфраструктури Донбасу, надають гранти на будівництво доріг у всій Україні. «55 мільярдів гривень — на будівництво доріг цього року. Дуже багато зроблено. І ми з упевненістю дивимося в майбутнє», — підкреслив Президент.

Він домовився із владою Болгарії та Румунії про визначення місця й побудову мосту через Дунай, щоб скоротити відстань від Одеси до Румунії й Болгарії.

Витіснити нас із Причорномор’я не вдасться

Статус України як морської держави буде збережено попри російську агресію та анексію Кримського півострова. «Наша присутність на морі — життєва необхідність і важливий інтерес нашої держави. Тому для мене надзвичайно важлива зустріч з однодумцями, які цей інтерес реалізують», — заявив глава держави під час розширеної наради в Ізмаїлі з питань розвитку морегосподарського комплексу.

«Ми не допустимо окупації Азовського моря та Керченської протоки й забезпечимо виконання двосторонніх угод і міжнародних конвенцій про мореплавство, зокрема в Чорному та Азовському морях. Ми забезпечимо гарантії безпеки й захисту національних інтересів України», — наголосив Петро Порошенко.

Для придунайського регіону особливим стало рішення про закріплення в Конституції прагнень вступу України до ЄС і НАТО. «Адже придунайський регіон один з орієнтованих на співпрацю з ЄС. Це регіон, розвиток якого залежить від розвитку мореплавства. Але морський шлях привабливий тоді, коли він безпечний. Тому Україна робитиме все необхідне для гарантування національної безпеки на морських шляхах. Ми розвиватимемо й зміцнюватимемо Військово-Морські сили, нарощуватимемо партнерство з НАТО, не дамо Росії витіснити Україну з Причорномор’я. Ми здатні бути вагомим контриб’ютором системи безпеки всього Східного Середземномор’я разом з нашими партнерами з Північноатлантичного Альянсу», — наголосив Президент.

Частина транспортного коридору Європа — Азія

Україна має всі можливості введення наших морських портів до європейських транспортних коридорів. «На берегах Дунаю природа й історія створили великі можливості для інфраструктурних проектів з логістики, пов’язаних з міжнародною торгівлею, туризмом. Подальша інтеграція транспортного комплексу країни в міжнародну мережу — один із шляхів забезпечення можливостей і переваг Угоди про асоціацію. Маємо перетворити вітчизняну транспортну галузь на частину транспортно-логістичних коридорів і використати всі можливості співпраці з ЄС, взяти активну участь в розвитку транспортного коридору сполученням Європа — Азія», — зазначив глава держави.

До реалізації мережі внесено вісім морських портів України. І серед них два розташовані на Дунаї — це Рені й Ізмаїл, де передбачено реалізацію інфраструктурних проектів з модернізації та розвитку портового комплексу. Це забезпечить залучення фінансових потоків з ЄС і впровадження інформаційно-комунікаційних систем для відновлення та формування нових транзитних потоків територією України. Це завантажить не лише порти, а й залізниці, автотранспорт, забезпечить додаткові надходження в українську економіку.

Портова галузь — один із найвагоміших чинників зростання економіки, адже завдяки їй забезпечується 40% міжнародної торгівлі держави, а торік за обсягами вантажообігу вона посіла друге місце в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Для її подальшого розвитку потрібні фахівці високої кваліфікації. «Найперший у їхній підготовці Національний університет «Одеська морська академія». Якість підготовки моряків відповідає всім міжнародним стандартам. Я пишаюся, що Україна входить до п’ятірки лідерів за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень. Я готовий разом з вами працювати над зміцненням і розвитком нашого морського освітнього потенціалу», — резюмував Президент.