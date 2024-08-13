. Укладено першу кредитну угоду на встановлення електростанції, яка працює на газі

Державний Ощадбанк першим серед українських банків уклав кредитний договір на встановлення газопоршневої електроустановки в межах оновлених «Доступних кредитів 5—7—9%». Пільговий кредит буде надано на закупівлю на встановлення системи генерації потужністю 2,5 МВт.

«Нам як економічному блоку уряду важливо, щоб бізнес мав змогу працювати навіть під час обмеження постачання електроенергії. Розуміючи це, ми розширили можливості державної програми «Доступні кредити 5—7—9%», щоб за кредитні кошти підприємці могли придбати газові генераційні установки. Це дасть змогу підвищити енергетичну стійкість.

Сьогодні бачимо перші позитивні підсумки реалізації цієї програми. І це лише один з елементів у пакеті підтримки уряду. Крім кредитування газової генерації для підприємств, діють ще державні програми і є окремі пропозиції від банків, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості бізнесу й населення», — наголосилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Ощадбанк надав кредит компанії, яка постачає сировину багатьом українським виробникам товарів першої потреби. Сума кредиту —28,7 млн грн терміном на п’ять років під 9% річних. Потужність установки — 2,5 МВт. Це дасть змогу підприємству забезпечити себе електроенергією в разі тривалого відключення електрики.

«Співпраця з урядом дає Ощадбанку змогу зробити кредити на забезпечення енергонезалежності для фізичних осіб та бізнесу більш доступними. Це партнерство допомагає українській економіці стати стійкішою, а громадянам — пережити можливі блекаути з найменшими незручностями.

Ми вдячні державі, що вона довіряє нашому банку реалізацію своїх програм. Використовуючи власні пільгові продукти, а також співпрацю з міжнародними партнерами, ми не лише відповідаємо на виклики повномасштабної війни, а й будуємо подальше енергетичне незалежне майбутнє нашої країни», — прокоментував угодуголова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Окрім участі в державній програмі «Доступні кредити 5—7—9%», Ощадбанк пропонує представникам мікро-, малого та середнього бізнесу понад 30 партнерських програм із продавцями енергетичного обладнання, а також спільну програму з Європейським банком реконструкції та розвитку з можливістю кредитного кешбеку. Обсяг кредитних заявок на фінансування енергетичних проєктів клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку вже перевищив 1 млрд грн і продовжує зростати.

Що стосується великого бізнесу, то отримати кредит на енергонезалежність на суму понад 150 млн грн такі клієнти можуть відповідно до меморандуму, який підписали 25 червня провідні українські банки. Відповідно до нього, протягом першого року ставка за таким кредитом буде близькою до облікової ставки Нацбанку — 13,5% річних.

Нагадаємо, що пакет фінансових інструментів для громадян і бізнесу для подолання дефіциту електроенергії, який пропонує держава (зокрема через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки), містить такі можливості.

Розширена програма «Доступні кредити 5—7—9%» для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газі.Сума пільгового кредиту — до 150 млн грн, строк кредитування — до десяти років. Програма «Доступні кредити 5—7—9%» передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних і вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до п’яти — семи років.

Пільгове кредитування під 0% для домогосподарствна встановлення сонячних панелей із системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — десять років. Держава повністю компенсує відсоткову ставку.

Розширена програма «Доступні кредити 5—7—9%» для ОСББ та ЖБКна купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Сума кредиту — до 5 млн грн під 7% річних, термін — до п’яти років. Програма працюватиме в комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в межах цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

За два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури і схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн за державними й окремими банківськими програмами.

Джерело: Міністерство економіки

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