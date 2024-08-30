До програми, яку ініціював наприкінці 2022 року Президент України Володимир Зеленський та підтримала Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, долучились понад 8 мільйонів українців. Вони обміняли 40 мільйонів старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи. Проєкт реалізували Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та Укрпошта за підтримки Європейського Союзу.

Програму почали втілювати наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали змогу обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два — у найвіддаленіших селах. Завдяки розгалуженій мережі відділень Укрпошти було організовано обмін ламп серед широкого кола населення. Згодом до програми приєдналися юридичні особи — школи, дитячі садочки, медичні заклади та ОСББ.

Українці міняли традиційні лампи розжарювання на енергоощадні, допомагаючи країні зберігати електроенергію. Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 мільйона ламп, Львівська — 3,2 мільйона, Дніпропетровська — 3,1 мільйона та Харківська — 2,3 мільйона ламп.

«Із перших днів повномасштабного вторгнення Укрпошта допомагає українцям і державі там, де найважче, — від евакуації до енергетики. Саме тому, розуміючи, які складні завдання стоять перед енергосистемою країни, Укрпошта зробила так, щоб кожен українець міг отримати енергоощадні лампи. І ми на 100% виконали це завдання, доставивши LED-лампи навіть у найвіддаленіші точки на мапі нашої країни. Завдяки тому, що наші громадяни обміняли 40 мільйонів жарівок на енергоефективні, країна зекономила майже 2 ГВт енергетичної потужності — це дорівнює потужності двох атомних блоків», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

40 мільйонів LED-ламп надав Україні Європейський Союз у межах програми, фінансованої ЄС, для підтримки української енергетики.

«Енергоощадність для України — нині питання не тільки переходу на екологічні стандарти ЄС, а й питання нашого виживання в умовах постійних атак з боку рф по енергетичній інфраструктурі. Цінний кожен зекономлений кіловат.

Програма «Несемо світло разом» — простий, але важливий крок, який на побутовому рівні українцям допоміг зробити Євросоюз, у напрямі енергоефективності. Ми дуже вдячні всім країнам ЄС за цей вияв солідарності з Україною. Ця підтримка для нас дуже важлива. Вона свідчить про те, Україна — частина великої європейської родини. Разом ми зможемо подолати найскладніші виклики», — зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

«Програма «Несемо світло разом» продемонструвала єдність українців, їхню рішучість протистояти російському агресору і на фронті, і в тилу, використовуючи для цього всі, навіть найменші можливості. Вона також показала, як швидко й ефективно в часи війни реагує Європейський Союз на нагальні потреби України, а енергія — це життєво важлива, стратегічна потреба. ЄС робить усі можливі кроки для підтримки української енергетики в надзвичайно складних умовах напередодні зими», — наголосила Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Кожен українець мав змогу обміняти до п’яти ламп розжарювання на таку саму кількість LED-ламп безпосередньо у відділеннях Укрпошти або зробивши попереднє замовлення в застосунку «Дія».

«За час повномасштабної війни ми запровадили десятки актуальних сервісів у «Дії», що спрощують життя людей. Один з них — обмін лампочок. Лише за кілька кліків українці могли замовити обмін звичайних ламп на енергоощадні, щоб зменшити навантаження на енергосистему. У підсумку в межах програми українці обміняли 40 мільйонів ламп, зокрема через заявки в «Дії» — 4 мільйони, і зробили внесок у поліпшення ситуації зі світлом. Вдячний Європейському Союзу за співпрацю в енергетичному секторі та подальшу підтримку», — сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що 2022 року після масштабних обстрілів рф української енергетичної інфраструктури Україна зіткнулася з дефіцитом потужностей генерації та розподілу електроенергії. Щоб підвищити енергоефективність і збалансувати енергоспоживання в пікові години, уряд затвердив програму для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні за підтримки ЄС.

Джерело: Міністерство енергетики