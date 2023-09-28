Енергетична галузь — основа української економіки. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на форумі «Майбутнє української енергетики», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Учасники заходу обговорили ключові виклики та стратегічні перспективи енергетичної галузі в Україні. Глава уряду означив шість чинників, які забезпечують її стабільність.

«Україна нині має значно більшу кількість і потужність систем ППО. Торік не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем. Наша ППО стала ще більш комплексною і досвідченою. Працюємо над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, сильнішою й ефективнішою», — підкреслив Денис Шмигаль.

Другий чинник, за словами Прем’єр-міністра, — в росії стало менше ракет. Він зауважив, що спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогові хотілося б.

«Проведено велику ремонтну кампанію. І це третій чинник. Маємо сьогодні в роботі сім атомних енергоблоків, ще два завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. Станом на сьогодні ми також відремонтували понад 80% магістральних мереж», — зазначив очільник уряду.

Четвертий чинник — захист енергооб’єктів. Як зауважив Прем’єр-міністр, зведено багаторівневий захист — пасивний та активний. За його словами, Україна робить проєкти, яких ніхто у світі досі не робив. Триває робота над децентралізацією енергосистеми.

П’ятий чинник — системна робота з міжнародними партнерами. Денис Шмигаль подякував за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.

«Партнери надали $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт», — сказав Прем’єр-міністр.

Шостий чинник — достатня кількість енергоресурсів. Як повідомив Прем’єр-міністр, за перше півріччя пробурено 157 тисяч метрів нових свердловин.

«Збільшуємо видобуток. Уперше пройдемо зиму, як обіцяє Нафтогаз, за рахунок нашого власного газу. Показник видобутку Укргазвидобування сягнув найвищої позначки за три роки. Активно працюємо над розвитком концепції «Україна — газовий сейф Європи». Переконаний, що вже сьогодні 15 мільярдв кубометрів газу, які є в наших сховищах, стануть надійним підґрунтям для проходження опалювального сезону», — підкреслив Денис Шмигаль.

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