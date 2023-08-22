Європейська комісія оголосила, що обсяги газу у сховищах ЄС значні, а цілі з його накопичення, які мали досягти до 1 листопада, буде реалізовано на кілька місяців раніше від запланованого терміну

Як повідомила наприкінці минулого тижня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сховища ЄС заповнені на 90% — рівень, якого планували досягти наприкінці осені. «Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими», — заявила вона, наголосивши, що ЄС докладає зусиль щодо диверсифікації джерел постачання газу.

Хоч на 2019 рік на європейський ринок понад 50% газу постачала росія, цей показник різко скоротився після того, як ЄС запровадив жорсткі санкції проти кремля у відповідь на початок широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Нині на російський газ припадає приблизно 12% імпорту ЄС, який іде транзитом через Україну та потрапляє в порти ЄС скрапленим.

«Енергетичний ринок ЄС перебуває в набагато стабільнішому становищі, ніж у цей самий період торік», — констатувала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Оскільки цінова лихоманка на газовому ринку вляглася, то, як свідчить еталонний показник TTF — віртуальної торгової точки природного газу в Нідерландах, — ціни на газ узимку коливатимуться на рівні 50 євро за мегават-годину, що дуже далеко від критичних показників, які втричі вищі за цю суму.

Проте попри ці оптимістичні показники учасники європейського газового ринку залишаються насторожі. Оскільки газосховища Європи, хоч би наскільки були заповненими, не можуть повністю покрити потреби в газі у країнах ЄС. Максимальні обсяги європейських газосховищ становлять понад 1100 терават-годин. А рівень споживання газу 2022-го, який був на 17% нижчим, ніж у попередні роки через високі ціни та надзвичайні заходи з економії, становив майже 4000 ТВт-год. Газотрейдери та їхні клієнти знають про цю ситуацію, і тому з обережністю коментують перспективи ситуації взимку.

«За останні тижні ми побачили, що ринок газу залишається чутливим», — визнала Кадрі Сімсон. Це стало очевидним, коли минулого тижня робітники австралійської компанії Chevron, однієї із провідних на ринку скрапленого газу у світі, оголосили про страйк. І хоч більшість експорту підприємств компанії Chevron іде до азіатських країн, страйк позначився і на цінах на природний газ у Європі. Європейська ціна на газ спочатку після оголошення про страйк зросла на 40%, потім знизилися, проте залишилася на 14% вищою за ту, яка була до початку страйку на підприємствах Chevron. Австралія разом з Катаром і США — один з найбільших експортерів скрапленого природного газу. І новина про страйк підштовхнула європейські ціни на блакитне паливо через побоювання, що цей крок розпалить конкуренцію між азіатськими та європейськими покупцями. Адже Китай і Японія залишаються лідерами зі споживання скрапленого газу з Австралії.

Після газового шантажу росії торік улітку, коли ЄС почав активно працювати над зменшенням енергозалежності від москви, експерти застерігали, що не варто зосереджувати увагу лише на заповненості газосховищ. Натомість вони радили працювати над зниженням попиту на газ та заміщенням його іншими видами енергії, зокрема поновлюваної.

За останній рік багато європейських країн різко скоротили імпорт газу з росії. Німеччина, колишній найбільший клієнт газпрому, знизила імпорт російського газу майже до нуля. Проте, наприклад, Австрія все ще залишається у списку газових клієнтів росії. Тим часом саме в Австрії розташовано майже 10% загальних потужностей газосховищ ЄС.

І якщо, за інформацією ресурсу Euractive, німецькі сховища заповнюють переважно за рахунок відносно дорогого скрапленого газу, то Австрія отримувала і отримує газ із росії згідно з чинним контрактом із газпромом, який кремль радо виконував.

«Якщо росіяни й надалі постачатимуть газ, то я не зможу заборонити OMV (Австрійська газова компанія, власник сховищ. — В.В.) виконувати її контрактні зобов’язання», — заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.

Однак не всі австрійські політики задоволені такою ситуацією і критикують позицію уряду, який недостатньо працює, щоб здобути незалежність від російського газу.