«Ігри Героїв» — це всеукраїнський проект, який об’єднав поранених бійців — учасників АТО та цивільних осіб з інвалідністю в різних куточках країни. Минулої суботи в Києві відбувся фінал турніру, мета якого, зокрема, — вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність держави.
Турнір, започаткований громадською ініціативою «Спільна перемога», проводився під егідою Мінмолодьспорту як змагання з кросфіту — запатентованої програми вправ на силу та витривалість, що складається переважно з добірки аеробних вправ, руханок та важкої атлетики. Його попередні відбірні етапи відбулися у кількох українських містах: Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові.
Попри змагальну складову, цей проект має на меті продемонструвати незламну силу волі та міцність духу українських воїнів, наголосив під час урочистого відкриття турніру міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
«Кожен з вас показує, як можна здолати важкі випробування через волю, нестримну енергію, боротьбу, інколи, можливо, з собою. Низький уклін кожному з наших ветеранів за те, що не здаються, продовжують жити, боротися, надихати інших!» — зазначив міністр.
Він також висловив вдячність громадській ініціативі «Спільна перемога», волонтерам, спонсорам і меценатам та наголосив, що Мінмолодьспорту й надалі підтримуватиме подібні національно-патріотичні заходи.
Автор проекту «Ігри Героїв» Євген Коваль подякував Мінмолодьспорту за вагомий внесок у проведення турніру та побажав учасникам не зупинятися на досягнутому, підкорювати нові вершини. У фінальних змаганнях «Ігор Героїв» узяли участь майже 50 атлетів — ветеранів АТО, які були поранені та стали інвалідами внаслідок бойових дій.
Змагалися спортсмени у чотирьох категоріях: перша — атлети на протезах, друга категорія — бійці з пораненнями, третя та четверта категорії — бійці на колясках та атлети на протезах, які складали командний залік.
Виконуючи комплекс фітнес-вправ на тренажерах та зі спортивними снарядами, учасники продемонстрували високу фізичну підготовку та витривалість. Наснаги їм додавали щирі оплески та підтримка вщерть заповненого залу глядачів.
До організації заходу також долучилися Міноборони, Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, КМДА та численні громадські організації, зокрема: ВО «Ветерани за Україну», ГО «Відкриті можливості», «Український простір», «Крила Фенікса».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»