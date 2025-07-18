Верховна Рада України 17 липня 2025 року призначила Прем’єр-міністром України Юлію Свириденко. За таке рішення проголосували 262 народні депутати.

Виступаючи в парламенті, новопризначена очільниця уряду подякувала Збройним силам України, Президенту Володимирові Зеленському за довіру та народним депутатам за підтримку в ухваленні важливих рішень.

«Моя головна мета — це ефективність і результат. Я хочу, щоб кожен українець відчув реальні позитивні зміни. Війна вимагає від нас швидких та рішучих дій», — наголосила Юлія Свириденко.

Серед першочергових пріоритетів нового уряду — якісне забезпечення армії, масштабування виробництва української зброї, підтримка бізнесу, комплексна дерегуляція, пришвидшення великої приватизації і впровадження ефективних механізмів підтримки українських виробників.

«Наша мета — самодостатня економіка. Щоб усе було «Зроблено в Україні», — наголосила Прем’єр-міністр.

Вона також зазначила, що урядова команда вже працює над скороченням неефективних видатків і готова негайно приступити до реалізації поставлених завдань.

За призначення нового складу Кабінету Міністрів проголосували 253 народні депутати.

До нового уряду увійшли:

Михайло Федоров— перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба— віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка— віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний— міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко— міністр юстиції;

Світлана Гринчук— міністр енергетики;

Наталія Калмикова— міністр ветеранів;

Ігор Клименко— міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий— міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко— міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко— міністр фінансів;

Олексій Соболєв— міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Улютін— міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

За поданням Президента України міністром закордонних справ призначили Андрія Сибігу, а міністром оборони — Дениса Шмигаля.

Виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради перед голосуванням за нові призначення, Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетами роботи нового уряду України є збільшення власного виробництва зброї та внутрішнього економічного потенціалу, конкретніше наповнення політики героїв, упорядкування соціальної політики та новий рівень оборонної співпраці із ключовими партнерами. Глава держави подякував урядовцям на чолі з Денисом Шмигалем за достойно пройдений разом шлях та окреслив основні очікування від роботи нового уряду.

Президент зазначив, що трансформується управління галуззю оборони та виробництвом зброї так, щоб за пів року відчутно збільшити частку вітчизняної зброї, доступної для українських захисників і захисниць.

«Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За пів року має бути не менш ніж 50%. Оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів із партнерами в галузі оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100% в інтересах України», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, заплановано нові угоди зі США, що посилять позиції України, а для цього необхідні зміни в дипломатичній роботі зі Сполученими Штатами.

«Уже готуємо разом з урядовцями, разом із нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці із ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї», — сказав Президент.

Він акцентував, що для гарантування українським воїнам упевненості в забезпеченні Сил оборони Україна збільшує внутрішній економічний потенціал. Для цього необхідно провести дерегуляцію, ліквідувати бюрократичні перепони та інституції, функції яких дублюються, залучити потенціал партнерів і запровадити сильніші підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і краде український потенціал.

Також, як зазначив Президент, уряд має продовжити цифровізацію процесів і державних сервісів, більш конкретно наповнити програми підтримки ветеранів і сімей військових, упорядкувати та напрацювати реалістичніший підхід до соціальної політики в Україні.

«Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись у щоденному режимі. Кожен день має приносити Україні результат», — наголосив глава держави.

Він також зазначив: «Україна стоїть у війні проти росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував. При цьому від першого дня ми зберігаємо повну керованість державних інституцій і всі системи реально функціонуючої держави. Ми забезпечуємо фронт. Це дуже важливо. Тільки збільшуємо власне українське виробництво зброї. Ми проводимо власні оборонні операції на території ворога та завдаємо реально відчутного болю росії за цю війну. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни та захистили Україну від російського бажання вбивати нашу енергосистему. Ми зберігаємо всю необхідну Україні логістику. Ми розбудували та підтримуємо попри будь-які турбулентності глобальну коаліцію підтримки нашого народу, підтримки України і маємо найбільшу в історії нашої держави кількість та якість друзів і партнерів України в усіх частинах світу. Ми здобули для України кандидатство у Євросоюзі та розпочали перемовини щодо вступу. Україна має бути готова щодо всіх перемовних кластерів, і доля подальших перемовин щодо вступу буде залежати тільки від здатності Євросоюзу виконувати обіцяне.

Уперше в історії України створені та працюють такі моделі оборонної міждержавної співпраці, як данська, що передбачає залучення іноземних інвестицій в українське оборонне виробництво, і це масштабні проєкти на мільярди доларів. Ми виконуємо всі соціальні зобов’язання і навіть під час повномасштабної війни проводимо індексації пенсій та інших соціальних виплат. Україна має достатні золотовалютні запаси та має всі основи для проведення самостійної політики й подальшого захисту нашої державності, суверенітету та незалежності.

Кожен із цих фактів — це результат патріотизму та ефективності конкретних людей. Це результат наших воїнів, які героїчно б’ються заради нашої держави та знищують окупанта. Це результат кожного й кожної в нашій державі, хто працює заради оборони та заради стійкості України, заради того, щоб українці могли жити. Це результат усіх, хто рятує та захищає життя в Україні.

Я пишаюся всіма нашими людьми — мільйонами українців, які зі своєю державою. І це результат роботи самої держави», — підсумував Президент.



Джерела:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Укрінформ