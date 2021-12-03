Президент України
призначив:
ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича — головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
БУРЯКА Олега Миколайовича — головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області.
Президент України
призначив:
ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича — головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
БУРЯКА Олега Миколайовича — головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області.
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