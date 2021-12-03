20 жовтня в Пекін прибув вогонь зимових Олімпійських ігор-2022, запалений на батьківщині Олімпіади Греції. Це нагадує мені про урочисту подію небувалого розмаху — Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні, на яких Китай під гаслом «Один світ — одна мрія» з відкритими обіймами зустрів усі країни. Тринадцять років потому Китай знову прийняв олімпійський вогонь, а погляди всього світу ще раз звернуться до першого в історії міста двох Олімпіад. Олімпіада знову перейде на пекінський час, і вже наступного року, 4 лютого відбудеться офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. У той час, коли до відкриття зимової Олімпіади починається 100-денний зворотний відлік, олімпійський вогонь, безсумнівно, розпалить у людей всього світу пристрасть до спорту навіть у холодну зиму.