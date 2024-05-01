Президент України
звільнив:
МАЙБОЖЕНКА Володимира Володимировича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Президент України
звільнив:
МАЙБОЖЕНКА Володимира Володимировича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
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