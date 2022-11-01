Президент України
призначив:
ГАМБАРАШВІЛІ Тамаза Темуровича – начальником Вовчанської міської військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;
ТУРБАБУ Галину Григорівну – начальником Дворічанської селищної військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
КОСТЮКОВА Сергія Володимировича – начальником Кіндрашівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
МОВЧАНА Сергія Миколайовича – начальником Куньєвської сільської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
БЕСЕДІНА Андрія Олександровича – начальником Куп’янської міської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
КОЗИРЕВУ Ольгу Миколаївну – начальником Петропавлівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
ГУСАРОВА Олександра Сергійовича – начальником Печенізької селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;
КОТЕНКА Сергія Івановича – начальником Чкаловської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;
ФОМІНУ Світлану Володимирівну – начальником Каланчацької селищної військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
ШОСТАК-КУЧМЯК Ганну Антонінівну – начальником Високопільської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
МАРЧЕНКА Олексія Юрійовича – начальником Лазурненської селищної військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
КІЛЬДЕРОВА Олексія Володимировича – начальником Костянтинівської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
ШОКУРОВА Олександра Анатолійовича – начальником Новорайської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
РІЗАКА Миколу Івановича – начальником Таврійської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
КОНОВАЛОВА Сергія Васильовича – начальником Любимівської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
СЕЛЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича = начальником Нововоронцовської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
КОРЕНЯ Івана Івановича – начальником Дар’ївської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;
КРИВЧИКА Віталія Дмитровича – начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області;
ЛЕВЕЧКА Олександра Яковича – начальником Новоолександрівської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.