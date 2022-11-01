Президент України

призначив:

ГАМБАРАШВІЛІ Тамаза Темуровича – начальником Вовчанської міської військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;

ТУРБАБУ Галину Григорівну – начальником Дворічанської селищної військової ад­міністрації Куп’янського району Харківської області;

КОСТЮКОВА Сергія Володимировича – начальником Кіндрашівської сільської вій­ськової адміністрації Куп’янського району Харківської області;

МОВЧАНА Сергія Миколайовича – начальником Куньєвської сільської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;

БЕСЕДІНА Андрія Олександровича – начальником Куп’янської міської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;

КОЗИРЕВУ Ольгу Миколаївну – начальником Петропавлівської сільської військо­вої адміністрації Куп’янського району Харківської області;

ГУСАРОВА Олександра Сергійовича – начальником Печенізької селищної військо­вої адміністрації Чугуївського району Харківської області;

КОТЕНКА Сергія Івановича – начальником Чкаловської селищної військової адмі­ністрації Чугуївського району Харківської області;

ФОМІНУ Світлану Володимирівну – начальником Каланчацької селищної військо­вої адміністрації Скадовського району Херсонської області;

ШОСТАК-КУЧМЯК Ганну Антонінівну – начальником Високопільської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

МАРЧЕНКА Олексія Юрійовича – начальником Лазурненської селищної військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

КІЛЬДЕРОВА Олексія Володимировича – начальником Костянтинівської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ШОКУРОВА Олександра Анатолійовича – начальником Новорайської сільської вій­ськової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

РІЗАКА Миколу Івановича – начальником Таврійської міської військової адміні­страції Каховського району Херсонської області;

КОНОВАЛОВА Сергія Васильовича – начальником Любимівської селищної вій­ськової адміністрації Каховського району Херсонської області;

СЕЛЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича = начальником Нововоронцовської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

КОРЕНЯ Івана Івановича – начальником Дар’ївської сільської військової адміні­страції Херсонського району Херсонської області;

КРИВЧИКА Віталія Дмитровича – начальником Нижньосірогозької селищної вій­ськової адміністрації Генічеського району Херсонської області;

ЛЕВЕЧКА Олександра Яковича – начальником Новоолександрівської сільської вій­ськової адміністрації Бериславського району Херсонської області.