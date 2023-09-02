Президент України
звільнив:
ЯРОЩУКА Олександра Анатолійовича — з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
Президент України
звільнив:
ЯРОЩУКА Олександра Анатолійовича — з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
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