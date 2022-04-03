Президент України

призначив:

ГРИГУЛЬЦЯ Юрія Васильовича — начальником Мар’їнської міської вій­ськової адміністрації Покровського району Донецької області;

НОВІКОВА Сергія Сергійовича — начальником Вугледарської міської вій­ськової адміністрації Волноваського району Донецької області;

БАРАБАША Віталія Степановича — начальником Авдіївської міської вій­ськової адміністрації Покровського району Донецької області;

ЧИНЧИКА Василя Сергійовича — начальником Торецької міської військо­вої адміністрації Бахмутського району Донецької області;

ЛЯХА Вадима Михайловича — начальником Слов’янської міської військо­вої адміністрації Краматорського району Донецької області;

ГОШКА Сергія Васильовича — начальником Світлодарської міської вій­ськової адміністрації Бахмутського району Донецької області;

КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — начальником Очеретинської селищ­ної військової адміністрації Покровського району Донецької області;

БОЄВСЬКОГО Сергія Олександровича — начальником Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

ДУНЦЯ Олександра Євгенієвича — начальником Кремінської міської вій­ськової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;

ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича — начальником Рубіжанської міської вій­ськової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.