Президент України
призначив:
ГРИГУЛЬЦЯ Юрія Васильовича — начальником Мар’їнської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
НОВІКОВА Сергія Сергійовича — начальником Вугледарської міської військової адміністрації Волноваського району Донецької області;
БАРАБАША Віталія Степановича — начальником Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
ЧИНЧИКА Василя Сергійовича — начальником Торецької міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
ЛЯХА Вадима Михайловича — начальником Слов’янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
ГОШКА Сергія Васильовича — начальником Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — начальником Очеретинської селищної військової адміністрації Покровського району Донецької області;
БОЄВСЬКОГО Сергія Олександровича — начальником Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
ДУНЦЯ Олександра Євгенієвича — начальником Кремінської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича — начальником Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.