Президент України

звільнив:

МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — з посади голови Дністровської районної

державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

ДЯКІВНИЧА Віталія Анатолійовича — головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області;

ЯКУБЕНКА Віталія Вікторовича головою Дністровської районної державної адміні­страції Чернівецької області;

ГАСАНЕНКО Тетяну Василівну — начальником Олешківської міської військової ад­міністрації Херсонського району Херсонської області.