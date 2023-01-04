Президент України
звільнив:
МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича — з посади голови Дністровської районної
державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ДЯКІВНИЧА Віталія Анатолійовича — головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області;
ЯКУБЕНКА Віталія Вікторовича головою Дністровської районної державної адміністрації Чернівецької області;
ГАСАНЕНКО Тетяну Василівну — начальником Олешківської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.