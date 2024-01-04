Президент України
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про внесення змін № 2 до Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «Е5Р» між Україною та Європейським інвестиційним банком;
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про відмову № 3 від деяких умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв).