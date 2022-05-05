Президент України

звільнив:

КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

ХОЛОШУ Андрія Івановича — з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.

призначив:

КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — головою Хмельницької районної держав­ної адміністрації Хмельницької області.

Тимчасове виконання обов’язків:

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Василівської районної держав­ної адміністрації Запорізької області на СТАРОКОНЯ Богдана Юрійовича.