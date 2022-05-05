Президент України
звільнив:
КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області;
ХОЛОШУ Андрія Івановича — з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.
призначив:
КАТЕРЕНЧУКА Анатолія Федоровича — головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.
Тимчасове виконання обов’язків:
Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області на СТАРОКОНЯ Богдана Юрійовича.