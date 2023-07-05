Президент України

звільнив:

СИЗОН Тетяну Анатоліївну — з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

РАТНІКОВА Дмитра Геннадійовича — з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — з посади голови Святошинської районної вмісті Києві державної адміністрації;

ХОМИЧА Олександра Степановича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.тувільнив:

БАБІЯ Павла Миколайовича — від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

КОВАЛЕНКА Сергія Івановича — від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

призначив:

КУРИШКО Ольгу Миколаївну — заступником Постійного Представника ПрезидентаУкраїни в Автономній Республіці Крим;

КОВЕРДЯГУ Ігоря Миколайовича — головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області