Президент України

призначив:

БЕЗРІДНОГО Дмитра Івановича — начальником Рубанівської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

МИРОШНИЧЕНКА В’ячеслава Юрійовича — начальником Чаплинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ШАПОВАЛОВА Олександра Миколайовича — начальником Бериславської міської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

КОРНІЄНКО Наталію Володимирівну — начальником Великоолександрівської се­лищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

ДЕБЕЛОГО Віктора Олексійовича — начальником Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області;

КОСТЮК Людмилу Степанівну — начальником Кочубеївської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

ПОНОМАРЕНКО Раїсу Миколаївну — начальником Тягинської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

ДУДАРЯ Ігоря Михайловича — начальником Чорнобаївської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.