Президент України
призначив:
БЕЗРІДНОГО Дмитра Івановича — начальником Рубанівської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
МИРОШНИЧЕНКА В’ячеслава Юрійовича — начальником Чаплинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
ШАПОВАЛОВА Олександра Миколайовича — начальником Бериславської міської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
КОРНІЄНКО Наталію Володимирівну — начальником Великоолександрівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
ДЕБЕЛОГО Віктора Олексійовича — начальником Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області;
КОСТЮК Людмилу Степанівну — начальником Кочубеївської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
ПОНОМАРЕНКО Раїсу Миколаївну — начальником Тягинської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
ДУДАРЯ Ігоря Михайловича — начальником Чорнобаївської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.