Президент України

звільнив:

РОСЛОВА Олексія Вікторовича — з посади начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області.

призначив:

БАУЛІНА Олександра Валерійовича — начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області.

уповноважив:

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про відмову № 2 від деяких умов Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про відмову № 2 від деяких умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»).