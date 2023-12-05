Президент України
звільнив:
РОСЛОВА Олексія Вікторовича — з посади начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області.
призначив:
БАУЛІНА Олександра Валерійовича — начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області.
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про відмову № 2 від деяких умов Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком;
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про відмову № 2 від деяких умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»).