Президент України

уповноважив:

Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича — на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про впровадження Механізму кредитного співробітництва для України;

Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича та Голову Національного банку України ПИШНОГО Андрія Григоровича — на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором (щодо отримання Україною виняткової макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 35 мільярдів євро).